Macron zabránil noční můře, píší v Německu. Francouzi jsou střízlivější

„Noční můra se nestala skutečností: Pravicová extremistka se nenastěhuje do Elysejského paláce. Západní svět, Evropa byly ušetřeny dalšího politického zemětřesení po brexitu a Trumpovi,“ míní server Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jasné vítězství Macrona, který ve druhém kole hlasování získal téměř dvě třetiny hlasů, je podle něj nadějí.

Zároveň ale deník vyjadřuje přesvědčení, že dosud nejmladší francouzský prezident bude muset vzít v potaz obavy milionů voličů, kteří hlasovali pro Le Penovou, a jejich znechucení politickými elitami. Frankfurter Allgemeine Zeitung se také ptá, s kým bude Macron prosazovat svůj proevropský program, když nepatří ani k jedné ze dvou tradičně nejsilnějších stran.

Vítězství devětatřicetiletého Macrona vítá jasnými slovy také list Süddeutsche Zeitung, podle něhož výsledek odvrátil katastrofu. „Vítězství jeho vyzývatelky Marine Le Penové by pro zemi a pro EU mělo nepředstavitelné následky. Tato politická katastrofa je odvrácena, Francouzi se v tradici republikánského rozumu rozhodli pro kandidáta středu a umírněnosti,“ stojí v komentáři na webu deníku.

Také on upozorňuje na negativa a možné obtíže. Výsledek Le Penové je podle něj výrazný a její Národní fronta je nyní pevnou a běžnou součástí politického systému. „Tato normalizace je nebezpečná,“ konstatuje list.

„Evropa si oddechla, ale Francie zůstává hluboce rozdělena. Nový francouzský prezident bude při svých plánovaných reformách čelit tvrdému odporu z pravice i z levice,“ je přesvědčen deník Die Welt. „Byl to ale večer radostný pro Francii i pro Evropu, protože je to Francie osvícenství, Francie svobody, republikánská a evropská Francie, která v podobě Emmanuela Macrona ještě jednou zvítězila. Macron má pět let času. Když nebude mít úspěch, bude se Evropa v květnu 2022 obávat ještě mnohem silněji než v neděli,“ míní list.

Také podle serveru Spiegel Online má teď Macron pět let času, aby se mu podařila obnova Francie a zachrána Evropy. Vítězství Macrona je podle něj začátkem nové éry francouzské politiky.

Francouzský tisk: Macronova „doba hájení“ bude složitá

Francouzská média jsou o něco rezervovanější. Odpoledník Le Monde vidí několik „důvodů, proč tento úspěch relativizovat“. „Mnoho Francouzů nehlasovalo ‚pro‘ kandidáta, ale ‚proti‘ krajní pravici,“ uvádí list. Zároveň upozorňuje na to, že rekordní počet voličů, zhruba čtvrtina, se zdržel hlasování nebo úmyslně vhodil neplatné lístky, respektive prázdné obálky. Legitimita Macrona „bude pravděpodobně velmi rychle zpochybňována“.

Pro levicový deník Libération jde o vítězství „pod tlakem“, protože „nízká volební účast, a to navzdory hrozbě Národní fronty, je již projevem nespokojenosti vůči novému prezidentovi“.

Pravicový list Le Figaro uvádí, že na volbách ulpěl z poloviny velký stín. Volby totiž provázela nejvyšší neúčast od roku 1969 a voliči v prvním kole vytvořili čtyři velké skupiny. List tím poukazuje na to, že v prvním kole měli čtyři kandidáti kolem 20 procent hlasů, respektive že Macrona dělilo od čtvrtého v řadě pouze pět procentních bodů. Le Figaro také uvádí, že nyní čeká Macrona těžká zkouška v podobě červnových parlamentních voleb a varuje, že už od teď nemá žádnou „dobu hájení“.

Liberální ekonomický deník Les Echos píše o zvolení Macrona jako o „volbě naděje“ s tím, že zvolený prezident představuje „novou tvář Francie - mladou, odvážnou a vítěznou“.

Podle belgického Le Soir vítězstvím pro Macrona nic nekončí, ale teprve začíná. „Nedělní večer postavil před Francii, ze které se stala obří politická laboratoř, hlavně otázky,“ upozorňuje deník a připomíná, že zatím není jasné s kým a jak se Macron chystá realizovat svou „macronovskou“ politickou nabídku. Jak začne rychle vládnout v blížící se kampani před parlamentními volbami, vnímanými jako „třetí kolo“ letošních francouzských voleb hlavy státu. A jak se vyhne tomu, aby se jako nezkušený prezident nestal rukojmím her ostatních politických stran.

Komunistický deník L’Humanité, který po prvním kole voleb vyzval k zablokování cesty Le Penové do Elysejského paláce uvedl, že „začíná nová bitva“ proti liberální politice avizované novou hlavou státu.