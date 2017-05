Brutální a násilná, komentují francouzská média prezidentskou debatu

Macron a Le Penová se utkali „s nebývalou brutalitou a s často chybějící úrovní, aniž by se podařilo dosáhnout dialogu, který by odpovídal tomu, co je v sázce“, píše Le Figaro. „Pěstní zápas z včerejšího večera lze stěží považovat za debatu,“ usoudil autor úvodníku na titulní straně.

„Debata byla brutální a násilná od začátku až do konce,“ píše Le Monde na své webové stránce. „Ještě nikdy debata mezi dvěma koly nebyla tak ostrá,“ míní Le Parisien a dodává, že divák zůstal neuspokojen, pokud jde o programy uchazečů.

„O projektech Emmanuela Macrona se dá říci hodně, ale ne takto. Pálit z těžkých děl náhodně a stále stejnou koulí,“ poznamenává Libération, podle kterého kandidátka krajní pravice kvalitou svých argumentů hraje druhou ligu, svou slabost se však snaží vynahradit agresivitou.

„Bezpochyby to byla jedna z nejbrutálnějších a nejzmatenějších televizních konfrontací,“ míní o „výměně ran v ringu“ Midi Libre. „Drsný boj“, ve kterém „nechyběly boxerské rukavice“, viděl i komentátor listu Républicain Lorrain.

Marine Le Penová hned v úvodu dvouhodinové debaty nazvala svého rivala Emmanuela Macrona „miláčkem systému a elit“, na což se jí dostalo odpovědi, že její „strategií je spousta lží“ a že „Francie si zaslouží něco lepšího“.

Podle průzkumu agentury Elabe pro televizi BFM byl Macron přesvědčivější podle 63 procent respondentů.

Oba finalisté se v neděli utkají v rozhodujícím druhém kole prezidentských voleb. Větší naději na vítězství má Macron, kterého v průzkumech zatím podporuje kolem 60 procent dotázaných.