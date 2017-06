Francouzská policie zadržela čtyři příbuzné útočníka z Champs-Élysées

S odvoláním na justiční zdroje o tom v úterý informovala agentura AFP.

Mezi zadrženými je Dzaziriho bývalá manželka, jeho bratr, švagrová a nakonec i otce v oblasti asi 30 kilometrů jižně od Paříže. Podle médií Dzaziriho rodina sympatizuje s hnutím salafistů, tedy islámských fundamentalistů.

Podle dosavadních výsledků vyšetřování byl pachatel, který najel svým autem do policejní dodávky, v hledáčku tajných služeb, která ale na jeho chování nezpozorovaly nic, co by vyžadovalo například jeho preventivní zadržování, jak umožňuje již rok a půl trvající výjimečný stav. Otázky ale vzbuzuje fakt, že Dzaziri měl od roku 2012 zbrojní průkaz na sportovní zbraně, jehož platnost si letos v únoru, kdy už byl sledován, prodloužil o dalších pět let.

Útočník měl u sebe pistoli. V jeho autě se našla další pistole, automatická puška s množstvím nábojů, dvě plynové bomby, přenosný počítač a dva mobilní telefony.

Incident se stal pouhé dva týdny poté, co jiný zradikalizovaný muslim napadl kladivem policistu před pařížským chrámem Notre-Dame. Na Champs-Élysées v dubnu, těsně před prezidentskými volbami, další islámský radikál zastřelil příslušníka policie.

Oproti teroristickým útokům z minulosti, či v současnosti v Británii, spojuje pachatele z poslední doby ve Francii to, že se jedná o jedince, kteří si nevybírají za snadnější cíl bezbranné civilisty, ale výhradně uniformované policisty nebo vojáky, jako symboly moci francouzského státu. Podle médií mají společné i to, že se incidenty odehrávají u turisticky frekventovaných míst, většinou známých památek.