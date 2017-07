Víc francouzštiny a efektivnější vyhošťování. Francie chce zvládnout migraci

Reforma azylové a migrační politiky má podle Philippa pomoci zvládnout příchod uprchlíků a migrantů do Francie, zlepšit podmínky těch, kdo žádají o azyl, a zároveň ochránit nejen zemi galského kohouta, ale i Evropskou unii.

Ta by podle něj měla posílit kontroly na svých vnějších hranicích. Evropská pohraniční agentura Frontex by tak například podle premiéra měla disponovat patnácti sty pracovníky v záloze.

Kontrolovat příchozí budou Francouzi ostatně i nadále také na svých hranicích, a to až do listopadu letošního roku. Premiér přitom připomněl, že ve Francii stále už od teroristických útoků před dvěma lety trvá výjimečný stav.

Aby se migrace dala lépe zvládnout, měly by podle něj všechny unijní země mít jeden společný azylový režim, mělo by se bojovat proti pašerákům migrantů v Africe a garantovat, aby vyhoštění cizinci skutečně odcestovali tam, kam mají.

„V roce 2016 z 91 tisíc cizinců, kteří nelegálně pobývali na našem území, bylo 31 tisíc vyzváno, aby území opustili. Méně než 25 tisíc z nich to opravdu udělalo. Tato čísla nestačí,“ míní Philippe.



Premiér reformu nazvanou Plán imigrace představil v projevu živě přenášeném na Facebooku, hlavní myšlenky plánu shrnul také na svém twitterovém účtu. „Podmínky přijímání žadatelů o azyl nejsou na takové úrovni, jaké by u nás měly být,“ tweetoval předseda francouzské vlády s tím, že je Francie už po několik let vystavena zvýšenému „migračnímu tlaku“, který jen tak neskončí.



Těm, co žádají o azyl, chce Philippe zajistit, aby jejich azylové řízení trvalo maximálně půl roku namísto dosavadních čtrnácti měsíců. Důsledně se také mají oddělovat ekonomičtí migranti od těch, kteří ve Francii hledají bezpečí.

Příslušným úřadům chce proto přidat peníze a do roku 2019 vytvořit dalších 7,5 tisíce přijímacích center pro migranty. Zlepšit by se měly přijímací podmínky i nezletilým běžencům, kteří do Francie přišli bez doprovodu.

Philippe chce prosadit i to, aby se každý nově příchozí opravdu naučil francouzsky a snáz se pak integroval do francouzské společnosti. Jazykové kurzy pro migranty tak budou mít dvakrát více hodin než dosud. Vzdělání se pak má zkombinovat i s ubytováním.

Podle listu Le Figaro tak do dvou let přibude 7,5 tisíce ubytovacích míst pro žadatele o azyl a dalších pět tisíc míst pro uprchlíky. Provizorní ubytovny podle plánů vlády podpoří postupný přechod přistěhovalců k běžnému bydlení.

Nový premiér se však nezaměřuje jen na ukočírování neřízené migrace, naopak chce do země přilákat i další lidi – studenty, mladé profesionály a talentované pracovníky. Pro ty zavede jednodušší víza a pro výzkumníky, investory, podnikatele a umělce i speciální povolení ke čtyřletému pobytu.