Šampion v prasečím chrochtání napodobí námluvy kance i kvikot selete

Naposledy se Jamet stal světovým šampionem v červnu na Martiniku. Aby rozdrtil své soupeře, imitoval tento růžolící a podsaditý Normanďan narození a kojení selat, ale také chrochtání zamilovaného plemenného kance. Potěšenému publiku se předvedl v kostýmu prasete, nechyběly ani struky stříkající vodu. A porotce si znovu podmanil.

„Lidé říkají, že mám zvláštní způsob chrochtání a že pro ty, co pracují na farmě, je to na poslech blízké skutečnosti,“ tvrdí Jamet.



Trénovat začal v roce 2004 krátce poté, co se rozvedl. Pravidelně se cvičí u svých přátel chovatelů. Nekouří, hlas si udržuje za pomoci medu a citronu a večer před kláním nikam nechodí. Umí také rozpoznat různé druhy prasečího kvikotu podle regionu a tomu přizpůsobuje svůj výkon podle místa konání soutěže.

Jamet vlastní desky, v nichž uchovává všechny články, co o něm kdy vyšly, a záznamy o televizních pořadech, v nichž vystoupil. Rád by získal zakázku v reklamě, to se mu ale zatím nedaří.