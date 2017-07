Macronova první prohra. Generál se vzbouřil, škrty v armádě se odkládají

Rozepře mezi Macronem a de Villiersem nastala poté, co ministerstvo rozpočtu a veřejných výdajů oznámilo plán na rozsáhlé škrty v armádě ve výši 850 milionů eur. Macron snížení rozpočtu podpořil i přes předvolební sliby, že chce do roku 2025 splnit závazek NATO dávat na obranu dvě procenta HDP.

Reakce armádních představitelů na sebe nenechala dlouho čekat. Rozčilený de Villiers, uznávaný náčelník generálního štábu, ve středu vystoupil na uzavřeném jednání obranného výboru Národního shromáždění, kde návrh rozpočtu označil za neudržitelný.

Při kritice prezidenta a chystaných škrtů navíc nešetřil ostrými slovy. „Nenechám ho, aby mě oje*al,“ prohlásil podle francouzských médií. Podle některých zpráv dokonce pohrozil rezignací, pokud ke škrtům skutečně dojde.

Komentátor listu Bloomberg Pascal-Emmanuel Gobry připomíná, že ve Francii, kde je armáda tradičně zcela podřízená civilním úřadům, byla de Villiersova reakce naprosto výjimečná. Vojenští analytici se však shodují, že na omezení rozpočtu armády je v současnosti ta nejhorší možná doba.

Francouzští vojáci působí na severu Afriky i na Blízkém východě, kde se účastní bojů proti radikálům z Islámského státu. Po několika teroristických útocích v poslední době navíc vojáci v rámci operace Sentinelle hlídkují u míst, kde by mohly hrozit další útoky.

„Francouzské armádě také žalostně scházejí vrtulníky a drony, které jsou užitečné při dohlížení na oblasti, jako je (saharský) Sahel, jenž má velikost Indie,“ doplnil Gobry.

Jsem váš vůdce, prohlásil Macron

Tyto argumenty nakonec uznal i Macron a od škrtů ustoupil. V předvečer oslav výročí dobytí Bastily v projevu před vojenskými veliteli navíc slíbil, že se armádní rozpočet příští rok výrazně navýší. Zároveň však - aniž by generála de Villierse přímo jmenoval - prohlásil, že bylo „nevhodné“ vést debatu o škrtech na veřejnosti. „Jsem váš vůdce. Nepotřebuji žádný tlak, žádné komentáře,“ řekl.

Když spolu oba muži o den později vystoupili během vojenské přehlídky na pařížské Champs-Elysées, panovalo mezi nimi podle místních médií napětí. Situaci nijak nepomohlo ani to, že de Villiers večer na Facebooku zveřejnil příspěvek s názvem Důvěra, v němž s odkazem na Macrona zdůraznil, že si „nikdo nezaslouží být slepě následován“. Ani on však prezidenta přímo nejmenoval.

Roztržka mezi prezidentem a armádním generálem zřejmě stále není u konce. Macron v neděli v rozhovoru pro deník Le Journal du Dimanche naznačil, že pokud náčelník generálního štábu prezidentovi odporuje, může dojít k jeho výměně. „Já říkám to, co dělám, a dělám to, co říkám,“ dodal.

Macron se s de Villiersem setká v pátek večer v Elysejském paláci. Vzhledem k tomu, že prezidentův tým dosud neoznámil, co bude tématem schůzky, spekulují francouzská média o tom, že de Villiers o funkci přijde.