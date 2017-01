Francie soudí vzpurného farmáře, přes hranice převedl stovky běženců

Herrou se podle francouzského soudu provinil, když v uplynulých měsících ukrýval stovky běženců na své farmě v Breil-sur-Roya a pomáhal jim v překročení hranic u italského města Ventimiglia. Ve čtvrtek ho při příchodu k soudu podporovaly stovky lidí. „Ano solidaritě a vítání migrantů a uprchlíků,“ hlásal jeden z transparentů.

„Není na mně, abych rozlišoval mezi černými a bílými, nebo mezi lidmi s doklady a bez dokladů. To přeci není má práce. Jsem farmář. Mou prací je krmit lidi, a to je také to, co dělám,“ sdělil novinářům před budovou soudu v Nice.

Jeho právník Zia Oloumi uvedl, že jeho klienta zadržela policie 20. října loňského roku spolu s dalšími třemi lidmi, když se pohybovali na soukromém pozemku francouzského státního železničního dopravce SNCF. Zadržení doprovázeli 57 migrantů včetně 29 dětí.

Ze zadržených je stíhán pouze Herrou. Obvinění odmítá. „Je to politický proces. To, co udělal Cedric Herrou není nelegální,“ uvedl Oloumi pro CNN. „Obávám se, že hodnoty naší republiky a solidarita půjdou stranou kvůli špatnému výkladu práva,“ dodal.

Pomoc uprchlíkům bez dokladů

Herrou se poprvé dostal do médií v říjnu loňského roku, když pomáhal běžencům v italském městě Ventimiglia, které leží asi deset kilometrů od hranic s Francií. Zdejší uprchlický tábor měl v té době přezdívku Malé Calais, podle proslulého uprchlického tábora u La Manche, který vláda na sklonku loňského roku vyklidila (více zde).

V italském městě čekají na přemístění stovky lidí. Někteří jsou netrpěliví a hranice se snaží překročit ilegálně. Herrou jim s tím pomáhal. „Ve dvě nebo ve tři ráno jedeme do Itálie a vyzvedneme ty, kteří nemají doklady a pomůžeme jim přes hranice,“ popisoval Herrou novinářům.



Mladým běžencům poskytl střechu nad hlavou, ráno se s nimi rozloučil a oni se vydali na cestu dál do Francie. „V údolí řeky Roya je to tradice. Úplně stejně jsme pomáhali lidem za druhé světové války. Jsme rebelové,“ vysvětlil.

Za tuto rebelii nyní hrozí farmáři až pět let vězení a pokuta v přepočtu 800 tisíc korun. Verdikt by si měl vyslechnout 10. února.