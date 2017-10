Nigerijský gang vozil do Francie prostitutky. Vedl ho evangelický pastor

Běženkyně z Nigérie nejdříve musely překonat Středozemní moře, aby se dostaly spolu s dalšími uprchlíky a migranty do italských detenčních center. Odtamtud byly prodány dál do Evropy.

Některé věděly, co je čeká dál, jiné ne. Francouzský list Le Parisien píše, že gang od konce minulého roku přinutil k prostituci nejméně padesát žen ve věku od dvaceti do dvaadvaceti let. „Nezdá se, že by mezi nimi byly i nezletilé dívky, je však potřeba tento fakt dále ověřit,“ uvedla lyonská policie.

Za to, aby se úspěšně dopravily do Evropy, pašerákům platily padesát eur denně. Mnohé z nich se nakonec ocitly v Lyonu, kde se o ně staraly „dámy“ - členky gangu, které jim zajišťovaly jídlo, ubytování, řidiče, zákazníky i prostory, ve kterých s nimi musely spát. Těmi byly dodávky zaparkované v lyonské čtvrti Gerland.

Za všechny tyto služby musely prostitutky svým hostitelům platit. Ti jim údajně oznámili, že mají dluh 30 tisíc eur a pokud ho zaplatí, dostanou se na svobodu.

Jen jsme pomáhali krajanům v nouzi, tvrdí členové gangu

V gangu bylo nejméně osmnáct lidí. Všichni jsou původem z Nigérie a podle francouzského serveru 20minutes jde hlavně o ženy. V čele skupiny však stál muž - třiatřicetiletý evangelický pastor, který kázal v různých částech Francie a mimo jiné studoval práva. Tajné služby ho dosud neznaly, v lyonské africké komunitě však byl dobře známý.

Podle policie byl mimořádně aktivní. „Koordinoval dámy, rekrutoval mladé ženy a často jezdil až do Itálie, aby je tam našel,“ uvádí policejní komisařství. Policii se zločinnou síť, která pracovala nejen ve Francii a Itálii, ale i Portugalsku, podařilo rozkrýt po patnácti měsících práce. Minulý týden zatkla sedm mužů a jedenáct žen od sedmadvaceti do dvaačtyřiceti let.

Nuceným sexem běženkyně svým pasákům vydělávaly zhruba 100 až 150 tisíc eur měsíčně (až čtyři miliony korun). Le Parisien uvádí, že se peníze posílaly zpátky do Nigérie. Přímo u zadržených lidí se našlo 30 tisíc eur v hotovosti, všichni však obvinění odmítají s tím, že jen pomáhali svým krajanům v nouzi.