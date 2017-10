Máma džihád. Francouzka kvůli synovi uvěřila v IS, dostala deset let

Soud usvědčil Riviérovou ze zločinného spiknutí s cílem spáchat teroristický čin. Matka z východofrancouzského města Troyes je nejstarší ze zhruba tří desítek žen, které jsou v současnosti ve Francii ve vazbě kvůli cestám za radikály do Sýrie. Riviérová je mezi nimi jedinou, která se radikalizovala pod vlivem svého syna.



Nejmladší syn Riviérové Tyler Vilus konvertoval k islámu v roce 2011 ve svých 21 letech a poté odešel do Tuniska, kde se připojil k islamistické skupině. Matka ho za čas následovala a přijala jeho radikální názory. V roce 2013 Vilus odešel do Sýrie, kam mu matka posílala peníze. Podle vyšetřovatelů mu dokonce sháněla i nevěsty, které by za ním na Blízký východ odešly. Několik dívek se jí podle soudu skutečně podařilo přesvědčit, aby do Sýrie odcestovaly.

Riviérovou zatkli v roce 2014, kdy se podle policie chtěla přestěhovat natrvalo do Sýrie. V předchozích letech už v zemi přinejmenším třikrát pobývala na návštěvě u syna. Podle protokolu, který zveřejnil list Le Monde, Riviérová u soudu řekla, že se v Sýrii „navzdory bombardování a střílení“ cítila lépe než ve Francii.

„Chtěla jsem si užít co možná nejvíc času se svým synem, než umře... Samozřejmě vím, že se to stane, a až se to stane, budu šťastná, neboť vím, co to pro něj znamená. Vím, že bude mít místo v ráji... Chci to, co chce on, jako každá dobrá matka,“ řekla podle francouzského listu Riviérová, které média dala přezdívku „Máma džihád“.

Jednapadesátiletá žena před soudem odmítla, že by posílala peníze Islámskému státu, a financovala tak terorismus. Podle ní je normální, že matka finančně podporuje svého syna. Odmítla rovněž, že by se osobně účastnila bojů v Sýrii, ačkoliv v jejím mobilním telefonu vyšetřovatelé objevili fotografie, na kterých byla plně ozbrojená.

Syna Riviérové Tylera Viluse, který v hierarchii Islámského státu dosáhl hodnosti emíra, zadržela turecká policie v červenci 2015. Podle serveru stanice Europe1 se tehdy se švédským pasem pokusil dostat z Istanbulu do České republiky. V současnosti čeká na vlastní proces ve francouzské vazbě.