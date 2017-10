Vzniká databáze fotbalových chuligánů, kamery by je nepustily na stadion

Díky databázi fotbalových chuligánů by kluby v budoucnu už nemusely čekat, jak si soudy s výtržníky poradí. Samy by určily, kdo na jejich území nesmí. Už u vstupu by tak kluby mohly odfiltrovat například skupinku útočníků, která před čtrnácti dny napadla fanouška na derby mezi Spartou a Slavií.

„Chceme databázi problémových fanoušků a děláme vše pro to, abychom ji zavedli. Samozřejmě v co nejrychlejším možném termínu,“ konstatoval Daniel Hajný, mluvčí Ligové fotbalové asociace, která od minulé sezony za bezpečnost na fotbalových stadionech ručí.

Kluby sice v posledních letech investovaly do kamerových systémů, které míří na tribuny a usnadňují policii identifikaci chuligánů, ale nijak jim to nepomůže k tomu, aby samy mohly odfiltrovat ty, které nechtějí. Naposledy se o systému, který by pomocí skenování obličejů kamerami odhalil výtržníky, mluvilo před třemi lety. Tehdy se však proti milionovým nákladům ohrazovaly některé kluby.