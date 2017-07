Výrostci na Floridě natáčeli na mobil tonoucího, nechali ho utopit

Jednatřicetiletý Jamel Dunn se utopil 9. července ve vodní nádrži ve městě Cocoa na východním pobřeží Floridy. Jeho zápas o život natočilo pět chlapců ve věku 14 až 16 let. Na dvouminutové nahrávce je slyšet, jak se zoufalému muži volajícímu o pomoc smějí a říkají si, že mu nepomůžou. Místo toho, aby alarmovali úřady, nahráli video na YouTube.

O pět dní později bylo Dunnovo tělo nalezeno a o pětici nezodpovědných kluků se začala zajímat policie. Při výslechu přiznali, že u nádrže kouřili marihuanu. Policie zpočátku tvrdila, že je nelze hnát k odpovědnosti, protože pomoc lidem v nouzi není podle floridských zákonů povinná.

Když se ale případu chopila média a veřejnost vyjádřila své pobouření, místní policejní šéf otočil a našel zákon, podle něhož by prokurátor mohl pětici výrostků stíhat. Před soudem by se mohli ocitnout za to, že o utopeném nešťastníkovi neinformovali místního koronera.

Jejich chování otřáslo i zkušenými policisty. „Dělám tady už dlouho, asi dvacet let a možná i víc... Byla jsem zděšená. Úplně mi spadla brada,“ řekla stanici CNN mluvčí místních policistů YvonneMartinezová.

Dunnova rodina doufá, že pětice mladých kuřáků marihuany bude potrestána. „Je mi jedno jestli dostanou podmínku, ale musíme jim otevřít oči. Měli by dostat lekci,“ uvedla sestra utonulého Simone McIntoshová. Co její bratr ve vodě dělal a jak se do ní dostal, netuší ona ani policie. „Na tuto otázku nemáme odpověď,“ přiznává McIntoshová.