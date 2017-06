Křičel, že chce zabíjet muslimy, tvrdí svědek útoku u londýnské mešity

Svědci uvádějí, že bílá dodávka se žlutými nápisy projela v pondělí dvacet minut po půlnoci místního času vysokou rychlostí po Seven Sisters Road, pak náhle zabočila do uličky před mešitou. Mezi lidmi, které srazila, byli hlavně mladí muslimové.

Řidiče dodávky zadrželi na místě činu přítomní lidé. Podle Toufika Kacimiho ochránil muže před rozzuřeným davem místní imám. „Lidé ho pevně drželi a začali ho bít. Náš imám Mohammed Mahmoud k němu ale přišel a zachránil ho, prakticky mu zachránil život,“ řekl Kacimi stanici Sky News.

Někteří svědci uvádějí, že pokud by dodávka vrazila do lidí o pár minut dříve, kdy bylo prostranství před mešitou plné lidí, bylo by zraněných daleko více.

„Spatřil jsem muže, který ležel pod dodávkou. Krvácel. Můj známý říkal, že ji budeme muset zvednout, ale já měl plné ruce práce s tím chlapem, co se snažil utéct,“ uvedl pro agenturu Press Association svědek Abdikadar Warfa.

„Snažil jsem se ho zastavit, někteří lidé ho bili, ale já jim řekl, že ho zadržíme, dokud nepřijede policie. Snažil se utéct, ale lidé ho přemohli,“ vzpomíná. Policie podle něj byla rychle na místě, protože lidé zastavili hlídkový vůz, který právě projížděl po hlavní ulici.

Další výpovědi dokazují, že řidič vjel do davu muslimů schválně. „Když řidič vylezl z dodávky, podařilo se mi ho chytit. Pokoušel se utéct a křičel: ‚Chci zabíjet muslimy‘. Dostal se zpátky na hlavní ulici, kde se nám ho podařilo srazit k zemi a držet ho dokud nepřijela policie. To mohlo trvat asi dvacet minut,“ uvedl svědek, který si nepřál uvést své jméno.

Řidič se prý v policejním autě smál a hned po útoku byl šťastný. „Viděli útočníka, jak se usmívá, mával, byl šťastný,“ uvedl Hussain Ali. Podle některých svědků muž křičel: „Odvedl jsem svou práci.“ „Všechny muslimy! Chci zabít všechny muslimy,“ volal podle dalších přítomných vysoký černovlasý muž v černém triku.



„Ten chlap mířil na muslimy, věděl, co dělá,“ uvedl další svědek Abdul. „Pruh, kterým jel, je vyhrazený jen pro autobusy a taxíky - neměl tam vůbec být. Chtěl spáchat rasistický útok,“ myslí si. „Radikalizace se teď jen zvýší. Lidi se budou zlobit. Jen to přilije olej do ohně,“ dodal Abdul.

Smrt na ulici nemusí souviset s útokem

Další svědci poukazují na rychlou reakci policie. „Byl jsem šokovaný, šokovaný, šokovaný. Kolem mě byla těla,“ uvedl jeden ze svědků, kterému se podařilo uskočit dodávce z cesty. „Bohudík jsem se dostal stranou. Prostě jsem skočil,“ dodal.



Jedna z místních obyvatelek BBC řekla, že viděla lidi „křičet a řvát“. „Je hrozné sledovat policisty provádějící masáž srdce lidem na zemi v zoufalé snaze je zachránit. Jen doufám, že se jim to povedlo,“ uvedla další svědkyně.

„Slyšela jsem spoustu křiku a viděla mnoho pobíhajících lidí. Pak se začaly objevovat spousty policejních aut, vrtulníků a hasičských vozů,“ řekla podle listu Evening Standard jedna z místních obyvatelek. „Reakce bezpečnostních a záchranářských složek byla opravdu rychlá a působivá,“ dodala. „Policie dorazila téměř okamžitě, náhodou projížděla kolem,“ upozornil jeden svědek.

Původní informace uváděly, že 48letý řidič dodávkou zabil jednoho člověka a deset zranil. Podle posledních zpráv ale smrt muže na místě činu nemusí souviset s útokem.

„K útoku došlo v okamžiku, kdy muž na místě už dostával první pomoc, bohužel ten muž zemřel,“ uvedl koordinátor boje proti terorismu Neil Basu. Útok podle něj všechny znaky teroristického činu.