Finanční správa se vyjádří k postupu vůči firmě FAU do týdne, říká mluvčí

10:52 , aktualizováno 10:52

Finanční správa by měla do týdne vypracovat odborné vyjádření ke svému postupu vůči společnosti FAU a podrobnostem řízení s firmou. Umožní jí to zbavení mlčenlivosti, které od firmy obdržela správa ve středu. Na dotaz ČTK to ve čtvrtek sdělila Gabriela Štěpanyová z tiskového oddělení Finanční správy.