Paříž chce zrušit festival černých feministek. Nesmí na něj běloši

Festival Nyansapo se měl ve městě nad Seinou konat od 28. do 30 července, píše list The Guardian. Organizátoři ho anoncovali jako „událost evropského významu s kořeny v černošském feminismu a aktivismu.“ Na webu akce uváděli, že čtyři pětiny festivalu budou vyhrazeny pouze pro černošské ženy. Další část měla být přístupná i mužům tmavé pleti, zbytek všem.

Pařížská starostka Anne Hidalgová se už vyslovila proti pořádání akce, na kterou běloši prakticky nesmí. „Chci, aby tento festival byl zakázán,“ uvedla na Twitteru a dodala, že si vyhrazuje právo organizátory žalovat kvůli diskriminaci. Policie v neděli večer uvedla, že zatím žádnou stížnost neobdržela. „Policie zajistí přísné dodržování zákonů, hodnot a principů republiky,“ ujistil policejní prefekt Michel Delpuech.

Akci odsoudily i spolky proti rasismu a antisemitismu. „Je to omyl, dokonce nehoráznost. Libují si v rozdělování etnik, protirasistické hnutí však stojí nad rasami,“ uvedla organizace SOS Racisme. „Rosa Parksová by se obracela v hrobě,“ vyjádřilo se s odkazem na známou bojovnici za práva černochů hnutí International League against Racism and Antisemitism.



Vedení města už kvůli „otevřeně rasistické“ akci kritizovala i místní pobočka krajněpravicové Národní fronty. Organizátoři festivalu Nyansapo se brání, že se stali terčem dezinformační kampaně z díla krajní pravice. Argumentují, že když se konají akce určené pouze pro ženy, tak s tím nikdo nemá problém.

„Zarmoutilo nás, že některá hnutí proti rasismu se nechala takto zmanipulovat,“ uvedlo na svém webu kulturní centrum La Générale, kde se akce měla konat. Podle organizátorů se sice festival měl konat na pozemku, který vlastní město, ale akce, na které měl být omezený vstup, jsou na veřejných plochách a radnice je nemá právo zakázat.