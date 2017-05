Rodačka z Československa pracovala pro FBI, pak ji svedl raper z IS

Dnes osmatřicetiletá Daniela Greeneová se narodila v Československu, většinu dětství však strávila v sousedním Německu. Do Spojených států ji zavedla láska k americkému vojákovi. Po svatbě se sem přestěhovala. Úspěšně absolvovala vysokou školu a získala diplom z historie, uvádí CNN.

„Byla velkým dříčem,“ vzpomíná na studijní léta Greeneové profesor Alan Grubb, který jí pomáhal s diplomovou prací na téma kolaborace Francouzů během 2. světové války. „Byla jednou z našich lepších studentek,” dodává Grubb.

Profesor ji později podpořil dopisem u FBI, když se zde ucházela o práci překladatelky. Díky dospívání v Německu ovládala němčinu. V roce 2011 do FBI nastoupila coby externí pracovnice. Splnit musela i bezpečnostní prověrku na úroveň přísně tajné. O tři roky později ji převeleli na pracoviště v Detroitu, kde pracovala na případu německého teroristy Denise Cusperta.

Raper Islámského státu

Cuspert se v Německu snažil prosadit coby raper s přezdívkou Deso Dogg. Po hudební stránce se mu příliš nedařilo. Několikrát však skončil v rukách policie kvůli menším přestupkům. Po těžké dopravní nehodě se obrátil na víru. V roce 2010 skončil s rapem a konvertoval k islámu.

O rok později sdílel na Facebooku falešné video, na kterém měl americký voják znásilňovat muslimskou ženu. Podle serveru The New York Times bylo právě toto video hlavní motivací pro útok na letišti ve Frankfurtu (více zde).

V roce 2012 Cuspert odcestoval do Egypta a Libye, později pak do Sýrie, kde vstoupil do řad Islámského státu a objevil se v mnoha propagandistických videích. Na některých hrozil USA, v jiných držel v ruce hlavu jednoho ze zavražděných rukojmí. Greeneová v té době monitorovala několik internetových účtů a telefonních čísel, které využívaly teroristické buňky v Německu.

11. června 2014 vyplnila formuláře pro vycestování do ciziny, což po ní vyžadovala smlouva s FBI. Greeneová byla v té době stále vdaná za svého amerického manžela. Ve formuláři uvedla, že chce cestovat do Německa kvůli rodině.

23. června nastoupila do letadla. Jejím cílem však nebylo Německo, ale Istanbul. Ubytovala se zde v hotelu Erguvan, později pak cestovala do města Gaziantep u hranic se Sýrií. Odtud kontaktovala Cusperta, který jí pomohl překročit hranice, krátce poté se vzali.



Spolupráce s úřady a nízký trest

Netrvalo dlouho a Greeneová poznala, že život v chalífátu byl špatnou volbou. Do Spojených státu začala posílat emaily. Úřady při vyšetřování nezveřejnily, komu je adresovala.

„Jsem pryč a zpátky se už nevrátím. Vlastně ani netuším, jak bych to mohla dokázat, kdybych chtěla. Je to tady tvrdé. Nevím, jak dlouho tady vydržím. Už na tom ale nezáleží, je moc pozdě...” napsala v jednom z emailů. 22. července v elektronické korespondenci uvedla, že ji v Americe zřejmě čeká mnohaleté vězení, pokud se rozhodne vrátit.

Ze soudních spisů není zřejmé, kdy se úřady dozvěděly o syrském dobrodružství překladatelky FBI. Pět týdnů po jejím odletu z USA však na Greeneovou vydaly zatykač. Po měsíci v Sýrii se jí podařilo ze země utéct. Vrátila se do USA, kde ji 8. srpna 2014 zadržela policie. Vyšetřování i soudní slyšení probíhalo v tajnosti. Greeneová se rozhodla spolupracovat. Tajným službám mohla přinést cenné informace o fungování Islámského státu.

Nakonec vyvázla s dvouletým trestem. Trest byl v porovnání s podobnými případy z minulosti minimální. I za neúspěšný pokus o vycestování do Sýrie si potenciální džihádisté vyslechli tresty okolo třinácti let vězení.

Greeneová nyní pracuje v jednom z amerických hotelů. V rozhovoru pro CNN pouze uvedla, že nechce komentovat detaily jejího syrského dobrodružství ani následné vyšetřování v USA. „Pokud budu mluvit, ohrozím tím svou rodinu,” sdělila.

V roce 2015 se v německém tisku objevily zprávy, že se Cuspert v minulosti provdal za špionku FBI. Jméno však média neuváděla. FBI se k této teorii nevyjádřila. Otázkou tedy zůstává, zda celá cesta Greeneové do Sýrie nemohla být plánem amerických tajných služeb.