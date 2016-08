Kolumbijská guerilla prozřela. Místo bojů chce do politiky, míní expert

Lze příměří považovat skutečně za platné?

Příměří platné je, to nepochybně ano. Otázka však je, jak to s ním dopadne. Záleží na referendu a také zasedání FARCu, které bude v polovině září. Tam se o výsledku čtyřletých rozhovorů bude nepochybně jednat. Ačkoliv vysocí představitelé FARCu přistoupili na příměří, tak teď to musí schválit ještě nižší velitelé. Ti se mohou postavit proti a někteří tak určitě učiní. Armáda s tím však počítá a už řekla, že je připravená tyto „disidenty FARCu“ zlikvidovat.

Josef Opatrný Vede Středisko ibero-amerických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde působí už od roku 1968. Zabývá se zejména dějinami Mexika a Kuby v 19. století a zájmy Spojených států v Latinské Americe. Několikrát působil na zahraničních univerzitách - především ve Španělsku a Mexiku.

Pokud příměří schválí všichni, co to bude znamenat?

Jedna věc by neměla v tomhle oslavném volání unikat, a to je fakt, že FARC není jediná guerillová organizace. V Kolumbii je jich samozřejmě víc. Když vezmeme příklad z historie, tak v devadesátých letech se mluvilo o M19 (tehdy druhá největší guerillová organizace po FARCu, pozn. red.), která odzbrojila, ale část bojovníků přešla k FARCu.

Dá se tak říct, že je možné, že se FARC jen přelije do jiných hnutí?

Demobilizace má trvat půl roku. Nepochybuji o tom, že někteří členové FARCu budou rádi, že jejich válka končí. FARC má dnes asi sedm tisíc bojovníků a mezi nimi jsou někteří, kteří byli v guerille z přesvědčení od samého začátku. Dnes jsou ale členy i tací, kteří byli naverbovaní s velkými otazníky. Mladí kluci, kteří byli unesení a začlenění do guerilly, stejně tak dívky, které buď bojovaly s nimi, nebo je ostatní spolubojovníci využívali na uspokojení svých sexuálních potřeb.

Je pravděpodobné, že po uzavření příměří se někteří z členů FARCu přidají k jiné skupině. Významná je například ELN (Národní osvobozenecká armáda, druhá nejvýznamnější po FARC pozn. red.), ale jsou tam i menší, které třeba zatím takový význam nemají.

Proč přistupují na jednání zrovna teď?

Tohle není poprvé, co FARC přistoupil na jednání. Ta ale zatím vždycky ztroskotala s tím, že FARC odešel od jednacího stolu. Nyní ale už asi zvážili vůdci FARCu, kteří nejsou žádní hlupáci, že za padesát let existence nebyli schopní prosadit svůj program socialistické a marxistické Kolumbie ozbrojeným bojem. Avšak jinde v Latinské Americe marxistické režimy existují a s výjimkou Kuby se dostaly k moci parlamentní cestou

FARC má velký podíl zisku z výroby a prodeje drog, jak to zahýbá s drogovým trhem, pokud odejdou?

Říká se, že zpočátku ani nebyli v drogovém byznysu přímo, ale vybírali takzvanou revoluční daň od narco baronů. Sami pak začali úspěšně podnikat v narkoprůmyslu až později. Je dost pravděpodobné, že na to území, které opustí FARC, se natlačí ELN nebo jiné skupiny. Narco obchod bude fungovat nadále, dokud bude odbyt, tak se nabídka se vždycky přizpůsobí. To se s odchodem FARCu nezmění. V drogách jsou ohromné peníze.

Když jsou v tom ale takové peníze, jakou má pak FARC motivaci tohle opustit?

Vedení FARCu se asi podívalo na své marxistické kamarády jinde v Latinské Americe. Současný prezident Salvadoru Cerén je bývalý vysoce postavený velitel guerilly. Po mírové dohodě s vládou v devadesátých letech zmizel na pár let ze zpráv a dnes v zemi vládne. Stejně tak Dilma Rousseffová v Brazílii. Daniel Ortega, který patřil k nemilosrdným partyzánským velitelům, je dnes fakticky doživotním prezidentem Nikaragui. Řada guerillových vůdců se po dohodách s vládou postupně dopracovala až k vysokým funkcím ve vedení státu. Představitelé FARCu si uvědomili, že se v posledních letech dostali do těžké defenzivy, zatímco jejich kamarádi, kteří s guerillou skoncovali, jsou v prezidentských úřadech.

Takže se chtějí tímhle krokem legitimizovat a stát se politickou stranou?

Součástí třísetstránkové dohody je i pasáž, že se FARC přemění v politickou stranu. Je tady ovšem jeden velký zádrhel, a to že obyčejní bojovníci FARCu budou amnestováni. Zločiny proti lidskosti mají být souzeny speciálním soudem. V rejstříku činností FARCu není přitom jen narco byznys, ale i únosy, vydírání, útoky na bary a jiné civilní cíle s obětmi na životech. Ty by měly být souzeny zmiňovaným soudem.

Kritici dohody říkají, že toto nesmí být zapomenuté a ti, kteří jsou za tyto zločiny zodpovědní, musí být nejen souzeni, ale také zmizet z politiky. Podle vedení FARCu se však FARC nemá za co stydět. V Kolumbii je tak hodně slyšet otázka - Jak je možné, že obyčejný zloděj, který ukradne něco v obchodě, jde do vězení na rok, a někdo, kdo má na svědomí desítky i tisíce mrtvých, se může stát prezidentem? Voliči ale mají krátkou paměť, takže je možné, že některý z velitelů FARCu relativně brzy kolumbijský prezidentský úřad ve volbách skutečně získá.