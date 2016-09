Kolumbijská gerila plní dohodu o příměří, propustila dětské vojáky

Damaris svou první útočnou pušku dostala ve čtrnácti letech. Potají se vyplížila z domova, kde žila s rodiči a pěti sourozenci, a přidala se ke kolumbijským rebelům. Mladičká dívka se stala rovnocenným členem Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC) a bojovala proti vládě.

Při jedné potyčce ji v 16 letech šrapnel z granátu dokonce poranil na krku a na hrudníku. Damaris přesto nelitovala, že do gerily vstoupila. „Líbí se mi nosit pušku. Jsem hrdá na to, že jsem v gerile,“ řekla dívka nedávno reportérům The Guardian.

Její přítomnost v gerile je však hrubým porušením lidských práv a mezinárodního humanitárního práva.

Není jasné, kolik mladistvých bojovalo v řadách zhruba sedmi tisíc rebelů FARCu. Podle gerily bylo letos v květnu v jejich řadách 21 mladších patnácti let. Ministerstvo obrany na druhou stranu uvádí, že nejméně 170 rebelům FARCu je méně než 18.

Nyní jich celkem třináct FARC nyní propustil na svobodu. Propuštění následuje několik týdnů poté, co se FARC dohodl s vládou na příměří (více zde). Podle BBC jde o první předávku mladistvých do péče úřadů, přičemž další mají po celé zemi následovat.

Mladiství byli předáni do péče Mezinárodního výboru červeného kříže (ICRC). Podle ICRC byli v dobrém zdravotním stavu a jsou nyní pod ochranou Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF). Jestli je mezi nimi i Damaris, není jasné. Osobní údaje propuštěných jsou s ohledem na jejich soukromí utajené.

Některé děti šly ke gerile dobrovolně, jiné násilím

FARC je dlouhodobě obviňován z verbování některých svých mladých členů násilím. „Dnes jsou členy FARCu i tací, kteří byli naverbovaní s velkými otazníky. Mladí kluci, kteří byli uneseni a začleněni do gerily, stejně tak dívky, které buď bojovaly s nimi, nebo je ostatní spolubojovníci využívali na uspokojení svých sexuálních potřeb,“ uvedl pro iDNES.cz expert Josef Opatrný ze Střediska ibero-amerických studií.



Damaris však popírá, že by ji naverbovali. K rebelům se přidala podle svých slov dobrovolně.

„Hádala jsem se s otcem. Bil mě a dokonce zamkl v pokoji, ale já utekla,“ popsala dívka, jak rodiče reagovali, když zjistili, že se chce přidat k rebelům. Damaris a její vrstevníci, kteří bojovali v řadách FARCu, jsou podle práva považováni za oběti.

Mladiství z FARCu mají být zapojeni do speciálního programu, který jim pomůže se znovu začlenit do společnosti. Měli by dostat psychologickou pomoc i možnost vzdělávání. Damaris se reportérům svěřila, že by se ráda stala zdravotní sestrou, aby pomohla nemocné matce. Trest až deseti let ve vězení však hrozí těm, u kterých se u zvláštního tribunálu prokáže, že mladistvé do gerily naverbovali.

To vše je však zatím budoucnost. Ačkoliv se obě strany na dohodě dohodly, oficiální stvrzení přijde na řadu až 26. září. Finálním krokem pak bude referendum, které se uskuteční 2. října. Příměří by poté ukončilo nejdelší válku v Latinské Americe, která od roku 1964 stála život na 220 tisíc lidí a miliony obyvatel přinutila opustit domovy.