Faltýnek se podrobil v nemocnici menšímu zákroku, měl zažívací potíže

„Podrobil se malému zákroku. Teď regeneruje,“ řekla iDNES.cz v pátek dopoledne mluvčí ANO Lucie Kubovičová. „Je v pořádku. Byl to malý záchvat, měl zažívací potíže. Nebylo to nic vážného,“ dodala. Odhadla, že Faltýnek v nemocnici zůstane ještě „pár dní“.

Faltýnka po kolapsu odvezla ve čtvrtek odpoledne přímo ze Sněmovny ambulance do pražské Ústřední vojenské nemocnice (psali jsme zde). „Je nadále hospitalizován, podstoupil gastroskopii a cítí se lépe,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Faltýnek tento týden zažil ve Sněmovně perné dny. Zákonodárci totiž schvalovali novelu zákona o střetu zájmů přezdívanou jako lex Babiš. Šéf poslaneckého klubu ANO a zároveň člen představenstva Agrofertu byl jedním z nejaktivnějších odpůrců zákona, který dopadne zejména na předsedu hnutí a majitele Agrofertu Andreje Babiše. I přes odpor ANO však poslanci zákon o střetu zájmů přijali (více zde).

Kromě poslanecké funkce zastává Faltýnek i post zastupitele v Prostějově, jedno volební období působil také jako radní. Dvakrát byl zvolen do zastupitelstva Olomouckého kraje. Osmnáct let byl členem sociální demokracie, stranu opustil v roce 2012, kdy vstoupil do ANO. V Agrofertu působí od roku 2001.