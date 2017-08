Falešná lékařka vylákala z lidí miliony. Soud potvrdil desetiletý trest

O výši trestu pro invalidní důchodkyni rozhodl v červnu Krajský soud v Praze (psali jsme zde), který rozsudek spojil s trestem za podvody z roku 2008. Obžalovaná se vůči verdiktu odvolala k vrchnímu soudu, který nyní potvrdil, že si ve vězení odpyká celkem deset let.

„Vrchní soud přezkoumal odvolání a dospěl k závěru, že zde nejsou žádná procesní pochybení, na která by bylo třeba reagovat. Byla dodržena pravidla spravedlivého procesu, o skutkovém stavu nejsou důvodné pochybnosti,“ uvedla předsedkyně soudu Kateřina Korečková.

Poškození se shodli na tom, že se Jančij chovala manipulativně, což uvádí také znalecký posudek. Je to egocentrická osobnost, sociální náprava bude stížená, stojí dále v posudku. „I to zapadá do výpovědí poškozených,“ uvedla soudkyně.

Obhajoba argumentovala tím, že nebylo prokázáno, že došlo ke vzniku škody ve velkém rozsahu. „Jednáním nemohla být způsobena škoda vyšší než pět milionů korun. Navrhujeme proto rozsudek krajského soudu zrušit a zprostit obžalovanou viny za skutky, u kterých nebylo prokázáno, že by se jich dopustila,“ uvedl obhájce v závěrečné řeči.

Zdědím miliony, tvrdila podvodnice

Žena okrádala převážně muže od roku 2008 do září 2015, kdy ji zatkla policie. Důvěřivcům se představovala jako gynekoložka, dědička mnohamilionové pozůstalosti nebo ředitelka velké firmy. V prvních dvou letech se jí podařilo z mužů vymámit stovky tisíc korun, od roku 2010 pak způsobila téměř šestimilionovou škodu.

Nejvíc peněz přitom vylákala z o třináct let staršího podnikatele Stanislava Kovaříka, kterému namluvila, že je doktorka a vdova, která má po svém zesnulém manželovi zdědit několik desítek milionů korun. Kovaříka seznámila s Jančij jeho dcera, která mu hledala novou partnerku.

„Seznámila se s ní dcera na internetu, pak nás pozvala na oběd a tím to všechno začalo. Netušil jsem, že měla zfalšovaný diplom. Je to konec života, nemám nic, jen dluhy,“ uvedl pro iDNES.cz Kovařík.

Žena po něm chtěla nejdřív půjčit 1,7 milionu na dědickou daň. Pak používala další a další záminky, pod kterými z muže lákala čím dál tím víc peněz. Jednou z nich bylo zprostředkování koupě autobusu z USA a následně cla a parkovné pro údajně převážený autobus. Muž jí poslal celkem 5,5 milionu korun a dostal se kvůli tomu do exekuce.

„Těžko uvěřit tvrzení poškozeného, vůči kterému se měla obžalovaná dopustit sedmnácti podvodných skutků v letech 2010 až 2015. Tvrzení je nevěrohodné, těžko si představit, že jedna osoba druhé půjčuje po dobu 54 měsíců finanční prostředky, aniž by mu tato osoba ani část financí nevrátila,“ argumentoval obhájce.

Upozornil, že neexistuje žádný kamerový záznam nebo svědek, který by předání peněz, ke kterému došlo na Pankráci nebo v Lysé nad Labem, mohl doložit.

„Námitky jsou trvalým opakováním obhajoby, kdy se obžalovaná snaží využít okolností případu ve svůj prospěch. Ve většině případů se jednalo o její vztah s jednotlivými poškozenými, kdy lze těžko předpokládat, že poškození, kteří jí důvěřovali, by si brali na schůzky svědky a dopředu si tím zajišťovali důkazy,“ řekla k tomu soudkyně.

Peníze utratila

Jiným lidem zase žena namluvila, že potřebuje peníze pro řešení autonehody sestry v Rakousku, jindy mluvila o nehodě dcery s manželem v Itálii u rakouských hranic. Stále také používala historku o tom, že má dědit miliony. Peníze přitom neměla z čeho vrátit, podle obžaloby tak však ani nechtěla učinit.

Jančij už ve vězení je kvůli předchozímu trestu za podvod. Podvedla tenkrát dva lidi, kterým má vrátit 650 tisíc korun. Žena však získané peníze obratem používala pro osobní spotřebu, kupovala známým auta, cestovala. „Žena nedisponuje žádnými prostředky, je na ni uvaleno devět exekucí,“ uvedla už v době jejího zadržení středočeská policejní mluvčí Štěpánka Zatloukalová.