Vydání exsenátora Nováka se dál protahuje, Německo chce další informace

Bývalého politika zadržela německá policie loni 24. prosince na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem a od té doby se místní úřady jeho případem zabývají (více o zadržení Nováka čtěte zde). Protože Novák, který má německé občanství, odmítl zjednodušené řízení, musí vrchní zemský soud ve Frankfurtu posoudit přípustnost jeho vydání do Česka.



Očekávalo se, že tak soud učiní začátkem května, tehdy si ale z Česka vyžádal další podklady. Ani ty ale nestačí vrchnímu státnímu zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem, které nyní požaduje další informace. Vzhledem k tomu, že je bude nutné nechat přeložit a dát zúčastněným prostor se k nim vyjádřit, nerozhodne zřejmě soud o přípustnosti vydání dříve než v srpnu, sdělila v úterý jeho mluvčí Gundula Fehnsová-Böerová.

Obvinění bývalého senátora se týká manipulací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji. V případu je obviněno přes 20 lidí, jsou mezi nimi politici, vysocí úředníci a podnikatelé.

Jedenašedesátiletý Novák byl v minulosti odsouzen ke čtyřem rokům vězení za přijetí více než čtyřicetimilionového úplatku. Soud ho v roce 2015 podmínečně pustil na svobodu po odpykání poloviny trestu.

To, že je Novák německým občanem, by jeho vydání do Česka bránit nemělo. Německé ministerstvo spravedlnosti obecně uvádí, že vydání trestně stíhaných německých občanů do dalších zemí EU je možné při splnění několika podmínek. Zásadní je, do jaké míry se daný čin váže k zemi, která o vydání žádá. Roli hraje i to, zda čin podstatným způsobem nesouvisí s Německem a také možnost odpykat si případný trest vězení ve spolkové republice.