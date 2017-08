Bourání do aut si nepamatuji, řekl expolicista Kadlec k hromadné nehodě

Podle obžaloby Kadlec loni 12. dubna odpoledne pod vlivem alkoholu naboural 24 aut v ulicích Šumavská, Slovenská a Máchova (více zde). Jeho řádění zastavila až policie.

Když jej policisté dostihli v Máchově ulici, odmítl orientační dechovou zkoušku a nechtěl policistům ukázat řidičský průkaz. K odběru krve jej převezli do nemocnice. Státní zástupkyně uvedla, že v době činu měl Kadlec v krvi nejméně 1,63 promile alkoholu. Expolicista kvůli tomu čelí obžalobě z ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až tři roky vězení.

Kadlec v pátek u Obvodního soudu pro Prahu 2 řekl, že ten den byl pro něj nepříjemný. Měl jít k soudu kvůli jiné své kauze, ale ráno mu bylo prý velmi špatně. Vzal si proto léky na nervy a na spaní. „Zapil jsem to alkoholem, protože jsem věděl, že tahle kombinace by měla zabrat,“ vysvětlil. Podle znalců kombinace léků neměla vliv na jeho řízení.

„Pak si nic nepamatuju. Probudil jsem se na zadním sedadle policejního auta,“ líčil dál Kadlec. Když mu policisté řekli, co se stalo, byl podle svých slov v šoku. Kadlec se před soudem snažil částečně ospravedlnit tím, že v době nehody prožíval těžké období v zaměstnání a v rodinném životě. „Nedostal jsem se do téhle situace sám. Chvála bohu jsem to přežil,“ řekl s tím, že v současnosti problémy s alkoholem už nemá a žádné antidepresiva nebere.

Za incident se omlouval. „Cítím se velmi trapně a celá situace mě velmi mrzí,“ litoval při své výpovědi. Škodu chce zaplatit, prodává kvůli tomu svoji parcelu. Trest za hromadné bourání se v pátek ještě expolicista nedozvěděl. Soudkyně jednání odročila na konec září.

Hromadné bourání na Vinohradech nebylo jediným excesem Kadlece za volantem. V únoru mu pražský městský soud potvrdil osmiměsíční podmínku a dvouletý zákaz řízení za to, že v opilosti narazil v Nuslích do dvou aut. Po této nehodě byl nejprve postaven mimo službu a odvolán z funkce na policejní akademii. Po bouračkách na Vinohradech ho ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) propustil ze služebního poměru.

