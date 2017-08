O řidičák přijdou nově i neplatiči alimentů za studenty do 26 let

Exekutoři budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. Poslaneckou novelu exekučního řádu ve středu schválil Senát, nyní ji dostane k podpisu prezident. V současnosti mohou exekutoři pozastavit řidičský průkaz jen dlužníkům alimentů za nezletilé, tedy děti do 18 let.