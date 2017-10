Nové formuláře exekučních příkazů by mohly přinést dlužníkům úsporu

„Sesbírali jsme několik desítek exekučních příkazů. Když jsme je dávali právníkům jako cvičení, tak ani ti právníci většinou nebyli schopní se dobrat jedné částky, kterou dlužník má zaplatit,“ doložil na příkladu nesrozumitelnost formulářů Daniel Hůle z Člověka v tísni. Běžný dlužník bez právnického vzdělání tak podle něj nemá šanci pochopit, jak vysoká je dlužná částka.

Ministerstvo spravedlnosti tedy ve spolupráci s Člověkem v tísni připravilo jednotné exekuční příkazy, které by dlužníkům v tabulce přesně shrnuly, jaká je vymáhaná částka a jak vysoké jsou náklady na exekuci. Jednotlivé položky jsou pak rozepsané, takže dlužník uvidí, kolik zaplatí na úroku z prodlení nebo kolik připadá na odměnu pro exekutora.



Povinné používání nových formulářů by měla zajistit vyhláška, ta již prošla připomínkovým řízením. „Teď nás čeká ještě poslední krok, a to je projednání v komisích Legislativní rady vlády. Pokud to úspěšně dopadne, tak bude vyhláška publikována,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) s tím, že od poloviny příštího roku by měli exekutoři povinně formuláře používat.

Pelikán: Exekutoři se zuřivě bránili

Původně mělo být použití formulářů dobrovolné, ale nesetkalo se to prý s příznivou odezvou mezi exekutory.



„Spolupráce s Exekutorskou komorou v této věci byla velice špatná a měl jsem z toho celkově dojem, že část exekutorů vůbec nechce, aby se strany v řízení orientovaly a věděly, jaká jsou jejich práva,“ uvedl Pelikán s tím, že pro exekutory je ekonomicky nevýhodné, když dlužník zaplatí ve stanovené třicetidenní lhůtě.

„Zaskočilo mě, že se velice zuřivě bránili proti tomu, aby v dokumentu byly uvedeny jejich úřední hodiny. Snažili se zabránit tomu, aby za nimi někdo přišel,“ dodal.

Nově by tedy používání formulářů mělo být povinné. Exekutoři, kteří by to bojkotovali, by se mohli dostat do hledáčku dohledového oddělení a mohli by v krajním případě přijít o svůj úřad.

Vyjádření Exekutorské komory zjišťujeme. V minulosti návrh kritizovala jako nákladný a nepřehledný. Vadilo jí také, že formuláře obsahují sáhodlouhé opisy zákona jako poučení pro dlužníka. To by prý mohlo zvýšit náklady na poštovné, které by v důsledku nesl dlužník.