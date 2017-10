Na vysvědčení přibude ukazatel úrovně vzdělání. Může pomoct v zahraničí

Úroveň EQF budou školy vyplňovat nahoru na přední stranu nových formulářů, které musí povinně používat od letošního 1. října. Jedná se o celoevropskou iniciativu, u nás ale bylo dosud uvádění úrovně dobrovolné. To nově změnila vyhláška.

„Je to jednoznačný identifikátor úrovně vzdělání. V různých zemích má základní nebo vyšší odborná škola různé významy. Když je tam uveden stupeň, je to jasné všem,“ vysvětlila iDNES.cz mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání Markéta Růžičková.

Podle ní informace na diplomu nebo vysvědčení pomohou například uchazečům o povolání v zahraničí. „Pokud si dají do životopisu číslo EQF, zaměstnavatelé budou hned vědět, jakého stupně vzdělání dosáhli,“ říká Růžičková.

Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří. Evropský rámec kvalifikací má osm úrovní. Například druhé úrovně dosahuje absolvent základní školy, čtvrtá úroveň je uvedena na maturitním vysvědčení a šestá na diplomu o absolutoriu na vyšší odborné škole.

Věta o tom, jakého stupně vzdělání žák dosáhl, na vysvědčení prý zůstane. „Tuto větu to nenahradí, je to jen mezinárodní zkratka,“ dodala Růžičková.

Pro mnohé školy bude vyplňování úrovní podle evropských kritérií novinka. Školy, které redakce iDNES.cz oslovila, se s EQF ještě neseznámily, na začátku školního roku prý mají jiných starostí dost.

„Zatím jsme nezjišťovali, co to pro nás bude znamenat a jestli nám to přidělá starosti. Víc informací si zjistíme, až se bude blížit vysvědčení. V pololetí dáváme jen výpis na obyčejný papír, takže by se to týkalo jen dětí, které by od nás chtěly odejít jinam,“ říká zástupce ředitele Základní a mateřské školy Jihlava Dalibor Čáp.

„Zatím jsem se s tímto ukazatelem seznámil matně, podrobnosti neznám, máme ještě téměř tři čtvrtě roku se na to připravit,“ říká zástupce ředitele Základní školy Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí Petr Knob.

Povinné QR kódy

Od zimního pololetí bude povinný také QR kód na vysvědčení.

Od něj si ministerstvo školství slibuje zjednodušení administrativy při přijímacím řízení. „Umožní školám rychlý přenos dat do informačního systému školy,“ popsala již dříve mluvčí ministerstva Klára Bílá (víc o QR kódech zde).