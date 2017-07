Řízení proti Česku kvůli nedodržování migračních kvót postoupilo do další fáze

Komise ve středu do Prahy, Varšavy a Budapešti zaslala takzvaná „odůvodněná stanoviska“ a dala zemím měsíc na reakci.

Do druhé fáze se tak dostalo řízení, které následně může – pokud komise odpovědi z hlavních měst nedostane nebo pokud poskytnutá vyjádření pro ni nebudou uspokojivá – skončit žalobou o unijního soudu. Ten by mohl rozhodnout o jednorázové vysoké pokutě či opakovaném penále do chvíle, než země své povinnost začne plnit.

Avramopulos dal přitom jednoznačně najevo, že uspokojivou odpovědí by pro komisi byla jen změna přístupu země k migračním kvótám.

Řízení pro nesplnění povinnosti vůči trojici zemí zahájila komise v polovině června. Také tehdy státy dostaly měsíc na odpověď. Praha 13. července odpověděla dopisem, v němž výtky odmítla a upozornila na nedostatečnou součinnost především italských, ale také řeckých úřadů.

V žádné z odpovědí ale nebylo uvedeno, že země začnou rychle žadatele přebírat, a tedy své povinnosti plnit, řekl před novináři Avramopulos.

Dvouletý program, který byl proti vůli České republiky, Maďarska a několika dalších zemí schválen v září 2015, předpokládal převzetí celkem 120 tisíc lidí ze dvou migrační krizí přetížených jihoevropských zemí. Slovensko a Maďarsko rozhodnutí napadly u unijního soudu, jeho generální advokát soudcům navrhl, aby žalobu zamítli (více čtěte zde).