Michaláková podala ve Štrasburku stížnost na Norsko. Česko ji podpoří

„Stížnost jsme podávali už před prázdninami. Kdy se jí začne soud ve Štrasburku zabývat, zatím nevíme,“ řekla iDNES.cz poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková, která má od Michalákové plnou moc k zastupování u českých úřadů.

„Čekáme na to, jak Evropský soud pro lidská práva nyní zareaguje. Jsme připraveni poskytnout veškerou pomoc, aby stížnost dopadla co nejlépe,“ uvedl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Pokud podle něj soud stížnost přijme, česká strana bude „hledat argumenty, v čem podle nás norský systém nevzal v potaz věci, které nám v našem systému připadají důležité“. Česko může poukazovat na to, v čem cizí systém nenaplnil ochranu práv, dodal ministr zahraničí.

„Soud by mohl pouze konstatovat, že došlo k porušení lidských práv. A je otázkou, jak by se pak zachovalo Norsko nebo i rodina pěstounů. Nikdo z nás nepředpokládá, že by se děti najednou vrátily k matce. A Eva Michaláková odmítla žádat o odškodné, snaží se tímto upozornit na porušování lidských práv ve státě, jakým je Norsko,“ dodala Chalánková.



Denis a David Michalákovi se narodili v Norsku v letech 2005 a 2008. Jejich rodiče i oni mají české občanství. Letos uplynulo šest let od jejich odebrání. Úředníci přišli pro chlapce v květnu 2011 kvůli podezření na násilí v rodině a pohlavní zneužívání. Žádné obvinění se nepotvrdilo a policejní vyšetřovatelé dokonce vypovídali ve prospěch Michalákové. Chlapci i přesto zůstali rozděleni ve dvou pěstounských rodinách. Mladšího syna viděla matka naposledy v srpnu 2015, staršího před více než třemi lety. Chlapec podle norských úřadů o setkání nestojí.

Michaláková se v Norsku odvolávala k nejvyššímu soudu proti verdiktu o zbavení rodičovských práv k oběma synům. Odvolání ale nevyšlo, a tak případ postoupil k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (více jsme psali zde).

Podívejte se, jak probíhala kauza bratrů Michalákových:

