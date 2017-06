Přesuňme do východních zemí EU celé syrské vesnice, navrhuje europoslankyně

Kellerová navrhla, aby se například do Lotyšska neposílali jednotliví uprchlíci, ale vždy celé vesnice.

„Ten nápad se syrskou vesnicí je jednou z možností, která by se dala využít. Například v případě, když uprchlíci nechtějí jít do některé země, protože v ní nejsou žádní jiní uprchlíci,“ uvedla Kellerová. „Lidé chodí rádi tam, kde už jsou jejich krajané, to činí integraci a přijetí jednodušším,“ dodala.

Neochota Česka a dalších středoevropských států přijímat migranty je podle političky strany Zelených v rozporu s právem Evropské unie.

Evropská komise zahájila minulý týden řízení vůči Česku, Polsku a Maďarsku kvůli nenaplňování programu přerozdělování migrantů nacházejících se v Itálii a Řecku.