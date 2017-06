Odpor ke kvótám blokuje řešení migrační krize. Oddělme je, navrhl Berlín

Eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos po jednání ministrů vnitra zemí unie novinářům řekl, že takový postup podporuje. „Začneme pracovat a rozvíjet ty snazší části. Souhlasili jsme s tím,“ uvedl Avramopulos. Spor o přerozdělování migrantů, které má být podle představy Evropské komise spuštěno ve chvíli, kdy některá země EU zaznamená nečekaně vysoký příliv uprchlíků, unijní státy ostře rozděluje.

Zatímco některé věc vnímají jako potřebný projev solidarity a pomoci jiné unijní zemi vyrovnat se s problémy, jiné přerozdělování jednoznačně odmítají. Je mezi nimi i Česko a další státy ze středu a východu bloku.

Reformu takzvaného dublinského systému, který azylová řízení v EU upravuje, navrhla Evropská komise už před rokem. Státy se shodují, že stávající podoba mechanismu v migrační krizi let 2015 a 2016 byla absolutně nedostatečná.

Členské země však ani za rok nedokázaly překonat právě zásadní rozdíl v pohledu na trvalý přerozdělovací mechanismus. Posun nenastal ani přes pokusy slovenského a maltského předsednictví najít nějakou formu kompromisu.

Připouští to i náměstek českého ministra vnitra Jiří Nováček, který na dnešním jednání zastupoval ministra Milana Chovance. „Zdá se, že nejsilnější odpor je vůči relokačním mechanismům z těch sedmi věcí, které v balíčku jsou. Německý návrh tedy je - rozdělme ten balíček,“ poznamenal náměstek. Podle jeho názoru se jedná o pragmatické řešení, které by mělo umožnit do konce roku schválení nekonfliktních částí potřebné reformy.

Končícímu maltskému předsednictví se za posledních šest měsíců nepodařilo splnit zadání dosáhnout nad reformou shody, kterou mu dal loni v prosinci unijní summit. Maltští diplomaté ale nyní uvedli, že do konce měsíce očekávají shodu v některých dílčích bodech reformního návrhu. Avramopulos uvedl, že podle něj by práci na reformě mělo ve druhé polovině roku dokončit nastupující estonské předsednictví.

Podle Nováčka dnes ministři nediskutovali o pondělním českém oznámení, že ČR se už nehodlá nijak zapojit do dvouletého mimořádného programu přerozdělování uprchlíků z Itálie a Řecka podle kvót.

Komise minulý měsíc pohrozila, že by vůči zemím, které uprchlíky nepřebírají, mohla zahájit řízení, na jehož konci mohou státy dostat pokutu. Příští týden by mělo být jasné, zda k tomu komise přikročí už tento měsíc. „Nebudeme váhat, když vidíme, že jsou odmítány naše základní principy,“ prohlásil Avramopulos, který opět na státy apeloval, aby skutečně plnily to, co plnit mají.