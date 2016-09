Mladí užívají méně drog a alkoholu, ukázal průzkum. Víc času tráví doma

Studie to dává do souvislosti s tím, že mladí tráví jinak volný čas. Počet šestnáciletých studentů, kteří sportují, čtou knížky, hrají počítačové hry nebo mají jiné koníčky zůstal stejný, méně času ale tráví ve společnosti svých přátel. Méně s nimi chodí jen tak pro zábavu ven a méně jich také chodí za zábavou na diskotéky nebo do kaváren. Víc surfují na internetu.

Cigarety, drogy, alkohol, hry 66 % šestnáctiletých někdy v životě kouřilo cigaretu, 16,4 % jich kouří denně

95,8 % šestnáctiletých ochutnalo alkohol, 41,9 % z nich vypilo během jednoho měsíce pět a víc sklenic alkoholu při jedné příležitosti

37,4 % studentů vyzkoušelo nějakou nelegální drogu, průměrný věk první zkušenosti je 14,5 roku

27,6 % šestnáctiletých hraje denně nebo téměř denně počítačové hry

Nejde jen o pár desetinek procenta. Tak například cigarety pravidelně kouří o polovinu šestnáctiletých méně než v roce 2011, kdy data pro výzkum ESPAD sbírala naposledy. Klesá i počet příležitostných kuřáků - v roce 2011 se s tím, že kouřilo v posledních 30 dnech, pochlubilo 42,3 procenta šestnáctiletých, v roce 2015 to bylo 29,9 procenta.

O deset procent mladých lidí méně pravidelně pije pivo, méně často se také opíjejí. Navíc s pitím i kouřením cigaret začínají později, než to bylo zvykem dříve.

Platí to i o zkušenosti s konopím. Mladí Češi jsou ve zkušenosti s konopím v Evropě na prvním místě, i když ji přiznává o deset procent méně dotázaných než v roce 2011. Zasloužili se o to především chlapci, dívek neubylo. Chlapců ještě před čtyřmi lety užívalo konopí podstatně víc než dívek, během té doby ale šestnáctileté slečny jejich náskok smazaly. V tuto chvíli má s marihuanou zkušenost stejný podíl dívek i chlapců.

Jsou ale rozumnější v tom, jak konopí užívají. Podíl těch, kdo jednou nebo dvakrát během posledního roku zopakoval svou zkušenost, zůstal víceméně stejný. Na druhé straně ubylo těch, kdo konopí užívají pravidelně.

Na druhém místě v Evropě jsou Češi v počtu dětí, kteří vyzkoušeli alkohol do 13. roku, nebo v podílu těch, kdo uvedli, že měli alkohol v posledních třiceti dnech. Pijí sice pravidelně, ale řada z nich pije s mírou. Podle počtu šestnáctiletých, kteří se pravidelně opíjejí, patří České republice v rámci Evropy 14. místo.

Třetina sedmnáctiletých prohrála na internetu peníze

Tomu, kolik času tráví mladí lidé na internetu, hraním her nebo kolik z nich má zkušenosti s on-line sázením, se ESPAD letos věnoval poprvé. Ukázal, že přes 40 procent českých adolescentů tráví na internetu přes čtyři a více hodin denně. „Zatím nevíme, jaké to může mít důsledky,“ říká Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví, který koordinuje výzkum ESPAD v Česku.

Alarmující je podle odborníků už nyní nárůst počtu mladých lidí, kteří mají zkušenost s on-line sázením. „Hrozí, že jednu závislost vystřídá závislost jiná. Zhruba tři procenta šestnáctiletých se dají definovat jako problémoví hráči. O peníze hrálo během posledních 12 měsíců devět procent adolescentů,“ říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

O tom, jak se zvýšila dostupnost sociálních sítích, se pravidelně diskutuje. Stejně tak ale roste dostupnost on-line sázení. „V roce 2013 uvádělo souvislost mezi rizikových hraním a on-line sázením tři procenta lidí, dnes je to už třetina. Zkušenost s prohranými penězi na internetu má dnes už třetina 17letých,“ dodal Vobořil.