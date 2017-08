Macron bude k Francouzům promlouvat z rádia, dohání ztracenou popularitu

Změnu strategie v komunikaci francouzští novináři u Macrona pozorují od jeho návštěvy zemí střední a východní Evropy. Prezident v posledních dnech objel rakouský Salcburk, kde se setkal s tamním kancléřem Christianem Kernem i zástupci Česka a Slovenska (více zde), ale i Rumunsko a Bulharsko.

Právě během letu mezi Salcburkem a Bukureští zhruba na hodinu soukromě přijal žurnalisty z redakcí Le Monde, L’Obs a Ouest-France ve svém prezidentském speciálu. Macron přitom od nástupu do úřadu razil pravidlo, že novinářům neřekne nic off record - mimo záznam.

Dosud jeho komunikace s médii údajně vypadala tak, že na otázky odpovídal co nejméně. Odmítl například ve Francii tradiční televizní interview k výročí dobytí Bastily 14. července, protože jeho „myšlenky jsou příliš složité“ pro takový formát. Raději své myšlenky sdílí na sociálních sítích.

Na svůj Twitter přidá několik tweetů denně, kdežto tiskové konference údajně považuje za příliš formální a povrchní na to, aby na nich mohl pronést nějaké hlubší prohlášení.

„Tato Evropa, která už se ani neodvažuje mít ambice, mě činí ještě rozhodnutějším a přesvědčenějším, že je evropské oživení nezbytné,“ napsal Macron v pátek na Twitter:

„Jupiter sešel na zem? Poté, co se během kampaně prezentoval jako přístupný a povídavý, se Emmanuel Macron stal tichým a neviditelným prezidentem,“ píše v komentáři pro francouzský list Le Figaro novinář Arthur Berdah s tím, že se Macron stylizoval do role krále.

To se mu však vzhledem k tomu, že nejméně populární francouzský prezident za celé generace (psali jsme zde), příliš nevyplatilo a pro mnohé arogantně a necitlivě působící Macron tak mění image. Před novináře by měl předstupovat častěji a nově bude promlouvat i k francouzskému lidu. Sympatičtější tón si vyzkoušel už v Rumunsku, kde se setkal s tamní francouzskou komunitou.

Nejsme v izolaci, míní Polsko Emmanuel Macron v pátek zkritizoval Polsko, když řekl, že těmi kroky, které učinila konzervativní vláda strany Právo a spravedlnost (PiS), se Polsko samo v Evropě izoluje. Varšava se rozhodla pustit se s EU do sporů na mnoha frontách, a nebude proto schopna určovat budoucí směr vývoje evropského bloku, řekl také Macron. To odmítl polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski. „Polsko se nedostává do izolace,“ prohlásil Waszczykowski po setkání s kolegy z Rumunska a z Turecka a s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. „Dnes hostíme důležité setkání, takže prezident Macron nesleduje pečlivě zprávy, neví, co se děje v této části Evropy," řekl dále šéf polské diplomacie. „Ale to se stává,“ dodal.

Podle listu L’Obs bude promlouvat pravděpodobně z rádia a nejspíš jednou nebo dvakrát měsíčně. Macron se podle redaktorů domnívá, že právě rozhlas mu umožní spojit se s masami, aniž by tím snížil vážnost prezidentského úřadu. A dá mu to i možnost vysvětlit Francouzům reformy, které jsou podle něj pro zemi nezbytné. Hned na podzim je v plánu reforma zákoníku práce.

Právě reformy podle něj totiž obyvatelé země galského kohouta nemají příliš rádi. „Francouzky a Francouzi nesnáší reformy. Vyhýbají se jim, dokud to jde. Je to národ, který je nesnáší. Je třeba mu je vysvětlit a navrhnout mu, aby se hluboce transformoval. Francie je připravená vést projekt, který je větší než ona sama,“ uvedl před bukurešťskými Francouzi s tím, že by se Francie měla rvát za to, aby měla kapacitu „zavést Evropu k novým projektům“.

Macron zvítězil v květnových volbách:

VIDEO: Emmanuel Macron zvítězil ve francouzských prezidentských volbách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Make-up pro Macrona za 26 tisíc eur. Je to moc, přiznal palác

Na popularitě neoblíbenému Macronovi nepřidává ani poslední zpráva o jeho výdajích za make-up. Nejmenovaný poradce prezidenta francouzskému serveru franceinfo potvrdil informaci médií, že za první tři měsíce v úřadu Macron utratil za líčení 26 tisíc eur (přes 670 tisíc korun).

„Jedná se o externí službu využitou v posledních měsících, která odpovídá naléhavosti situace po příchodu Macrona do Elysejského paláce,“ uvedl poradce. Před tiskovými konferencemi a na cestách v zahraničí Macrona líčí jeho vizážistka Nataša M., která pro něj pracovala už při předvolební kampani a od 14. května, kdy se stal Macron prezidentem, mu za své služby poslala dvě faktury - jednu na deset tisíc a druhou na šestnáct tisíc eur.

Macronův sekretariát si podle listu Le Figaro uvědomuje, že je to vysoká částka a že nyní přemýšlí, jak ji snížit. Údajně by se s vizážistkou mohla uzavřít dlouhodobá smlouva na dobu určitou. „Pořád je to ale méně peněz než u jeho předchůdců,“ upozorňuje poradce. Což zhruba odpovídá.



Macronův předchůdce François Hollande si najal vizážistku na plný úvazek, které platil šest tisíc eur měsíčně, spolu s dalšími výdaji však každé čtvrtletí zaplatil za líčení zhruba 30 tisíc eur. Nicolas Sarkozy své externí vizážistce platil kolem osmi tisíc eur měsíčně - zhruba 250 eur za sezení - což je za čtvrtletí méně než u Macrona.

Velké pobouření i vlnu posměchu ovšem vzbudily informace o sumách, které dostával Hollandeův kadeřník. Od roku 2012 Olivier Benhamou od Elysejského paláce dostával hrubý měsíční plat 9 895 eur (zhruba 267 000 korun, více zde).