Náramky pro vězně vyjdou na 93 milionů. Ministerstvo vybralo dodavatele

„Cena předčila nejoptimističtější očekávání, která jsme měli,“ uvedl Pelikán. Studie proveditelnosti prý odhadovala cenu ve výši přes sto milionů korun.

Nejprve ministerstvo pořídí 280 náramků, později bude dle potřeby dokupovat další. Pelikán předpokládá, že tento rok bude probíhat implemantace a poté by první náramky mohly být uvedené do provozu.

„Rozdíl mezi náklady na vězně ve věznici a v domácím vězení je dramatický. V prvním případě je cena tisíc sto korun na každý den. Oproti tomu odsouzený s náramkem bude denně stát jen 120 korun, přičemž padesát korun z toho bude hradit sám,“ sdělil Pelikán. Uvedl, že náklady na jeden náramek se u jednoho vězně vrátí za jeden rok.

Vítězem řízení se stala firma SuperCom. Ministerstvo ji vybralo v takzvaném soutěžním dialogu, což je poměrně neobvyklá forma výběrového řízení. Používá se u technicky náročných zakázek.

Ministerstvo spravedlnosti o zavedení elektronických náramků usiluje již několik let, výběrová řízení se ale dosud potýkala s vážnými komplikacemi. Také stávající ministr se pokusil náramky vysoutěžit, zpočátku se ale do řízení nehlásili žádní zájemci. Bylo to kvůli nesplnitelným technickým podmínkám. Podle Pelikána byl proto klíčový soutěžní dialog, ve kterém zadavatel s potenciálními uchazeči našel technicky reálné řešení.

Z osmi zájemců byly dva vyloučeni pro nesplnění kritérií, ze zbývajících šesti podalo nabídky jen pět. Podle ministra rozhodla cena, která u vítěze byla výrazně nižší než u dalších firem. Loni v říjnu se ministr na svém Twitteru pochlubil, že elektronické náramky osobně testuje.