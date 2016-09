Mosty pro zvěř prodražily české dálnice, často však nefungují

Ekodukty V krajině vypadají jako umělé kopce s tunelem pro dálnici. Slouží k opětovnému spojení rozdělené krajiny a k migraci živočichů, kteří by jinak dálnici nepřekonali. Ekodukty by měly být minimálně 80 metrů široké. Okolní krajina by měla být pro zvěř dobře průchodná a ekodukt nesmí být poblíž zástavby či jiných rušivých míst, jako je například průmyslová zóna. Stavba má mít přírodní povrch - bývá většinou zatravněný a zalesněný či pokryt keři. Cena ekoduktu se pohybuje od 70 do 150 milionů, dříve se ale stavěly za 100 až 400 milionů korun.