Egypt zpřísnil opatření u Rudého moře, na pláže smí jen hoteloví hosté

Hurghada leží v provincii Rudé moře. Abdalláh se kvůli útoku vrátil z dovolené, aby mohl dohlížet na vyšetřování. V Hurghadě jsou od pátku zpřísněna bezpečnostní opatření kolem hotelů i na silnicích. O novém opatření informoval list Egypt Independent.

Zprávy o útočníkovi i o tom, jak svůj čin provedl, nejsou zatím jednotné. Uvádí se, že pocházel ze severního Egypta, do Hurghady přijel až v pátek a podle původních zpráv na pláž doplaval z jiného místa.

Některé zdroje ale také uváděly, že si koupil vstupenku, jaké se prodávaly na pláže k jednodenní rekreaci. Pondělní rozhodnutí guvernéra Abdalláha vypovídá o tom, že se vyšetřovatelé přiklánějí k této verzi. Útočník byl dopaden a převezen k výslechu do Káhiry.

Podle egyptských sdělovacích prostředků guvernér spolu s generálem Muhammadem Taufíkem v pondělí prověřil bezpečnostní opatření v Hurghadě.

Zástupcům německého velvyslanectví, kteří do letoviska přijeli z Káhiry, Abdalláh řekl, že páteční útok byl izolovaný incident. Vedení policie se sešlo s ochrankami hotelů a letovisek a probralo s nimi bezpečnostní opatření.

Zástupce sdružení egyptských cestovních kanceláří Iháb Šukrí řekl, že neočekává, že by v příštích čtrnácti dnech incident ovlivnil zájem turistů o dovolené v Egyptě. Páteční útok se považuje za izolovanou akci. Motiv činu ani podrobnější informace o útočníkovi egyptské úřady zatím neposkytly.

Češka, kterou útočník nožem zasáhl do nohy a do zad, byla převezena do Káhiry a tam hospitalizována. Velvyslanectví ČR se postaralo také o jejího přítele a dítě (více zde).

Ministerstvo zahraničí na své stránce uvádí, že situaci v Egyptě monitorují české zpravodajské služby a že cestovní doporučení pro Egypt se zatím nemění. To minulé nabádá ke zvýšené opatrnosti a vyhýbání se větším shromážděním. Naopak situace v letoviscích, mezi nimiž je jmenována i Hurghada, se v doporučení popisuje jako klidná. Individuální cestování mimo organizované výlety se nedoporučuje.