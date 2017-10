Egyptská letoviska po útocích znovu ožívají, říká šéf turistické asociace

Jaká je aktuálně bezpečnostní situace v zemi?

Bezpečnost je pro nás prioritou a v této otázce Egypt postupuje společně s ostatními státy podle současných mezinárodních pravidel. Že se nám to daří, to podle nás dokládají počty lidí, kteří se do Egypta začali znovu vracet.

Všechny státy kromě Ruska a zčásti Británie také během posledního roku obnovily letecké spojení s Egyptem. Ve srovnání s loňským rokem sem letos přiletělo o devadesát procent Evropanů víc. To vše ukazuje na to, že situace v Egyptě se znovu normalizuje.

Přesto ještě neodezněl červencový útok v Hurghadě, při němž zemřela také jedna Češka. Dokáže Egypt dalším podobným útokům zabránit?

Stejně jako v ostatních zemích ani tady nemůžeme útokům zabránit stoprocentně. Hrozba teroristických útoků se nyní týká celého světa, viz nedávné události ve Spojených státech, Francii nebo Německu. Ale všichni jsme ve válce proti společnému nepříteli, kterým terorismus je.

Po útoku na ruské letadlo bylo dlouho zavřené letovisko Šarm aš-Šajch. Jak to s bezpečností vypadá tam a na Sinajském poloostrově obecně?

Šarm aš-Šajch je od letoška znovu otevřený, cestovní kanceláře nabízejí zájezdy a jen z Česka sem odhadem přijelo během letní sezony kolem pěti tisíc lidí. Zejména kvůli moři a potápění je to mezi nimi oblíbené místo. V hotelech a ve městě je bezpečno, obecně pak můžeme říci, že v resortech je bezpečnostní situace dobrá, nicméně na Sinaji se mimo resorty a k hranicím s Izraelem jezdit nedoporučuje. Většina turistů do této oblasti jezdí s cestovními kancelářemi a ty se nebezpečným oblastem vyhýbají.

Jaké jsou aktuální počty návštěvníků v Egyptě?

Podíváme-li se na dosavadní čísla od začátku letošního roku, pak celkově přijelo o 52 procent lidí více než loni. Loňský rok byl pro nás sice jedním z nejhorších let, i tak to ale považujeme za úspěch a nový začátek. Chceme se také vyhnout chybám z minulých let, kdy jsme se soustředili jen na několik zemí a sedmdesát procent návštěvníků přijíždělo jen ze čtyř států: Británie, Ruska, Německa a Itálie. Nově usilujeme také o návštěvníky z arabských a jihoamerických států a ze zemí, jako je Ukrajina, Indie a Japonsko.

Kolik lidí nyní přijíždí z Česka?

Doufáme, že letos se nám podaří v Egyptě přivítat téměř čtvrt milionu Čechů.

To je velmi vysoké číslo...

To ano. Ale od začátku roku do srpna už z Česka přijelo téměř 135 tisíc lidí, takže počítáme, že do konce roku přinejmenším hranici dvou set tisíc návštěv překročíme. Dosud nejvíc Čechů sem přijelo v roce 2008, tehdy jich bylo 260 tisíc.

Odkud přijíždí nejvíc lidí?

Na prvním místě jsou Němci, na druhém Ukrajinci a na třetím obyvatelé Saúdské Arábie. Češi jsou určitě v první patnáctce.

Je pravda, že většina z nich jezdí jen na pláže?

Ano, to jsou téměř všichni, přes devadesát procent. Za to jsme samozřejmě rádi, ale chceme ukázat, že Egypt nabízí mnohem víc než jen písek a moře. Máme tu sedm tisíc let staré kulturní dědictví, města jako Luxor, oblasti kolem Nilu, jezero Nasir, jedno z největších umělých jezer světa… Pro objevování je tu ještě velký prostor.

Doporučil byste takové objevování vnitrozemí z hlediska bezpečnosti i ženám, které cestují samy?

Ano. Sledujeme trendy a víme, že počet samostatně cestujících žen stále stoupá. Turismus v Egyptě má dlouhou tradici a my chceme oslovit všechny typy cestovatelů tak, aby se tady cítili jako doma.