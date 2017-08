Egypťana, který ubodal turistky v Hurghadě, převezou na psychiatrii

Útočník identifikovaný jako Abdel Rahman Šaban Abokorah 14. července pobodal v turistickém letovisku u Rudého moře několik turistek, přičemž tři na svá zranění zemřely. Kromě dvou německých turistek je jeho obětí i Češka (psali jsme zde), mezi zraněnými jsou také dvě Arménky a jedna Ruska.

Podle egyptských bezpečnostních složek se útočník chtěl připojit k teroristickému Islámskému státu (IS). Vyšetřovatelé proto navrhují, aby byl obviněn z terorismu. Agentura AP s odvoláním na nejmenované oficiální činitele dodala, že 29letý Šaban poté, co byl přes internet získán ke spolupráci, na sociálních sítích komunikoval se dvěma vysoce postavenými osobami IS.

Jedna z těchto osob dávala útočníkovi během měsíce každodenní školení, cituje své zdroje AP. Pak došlo ke kontaktu s druhým islamistou, který Egypťana vyzval, aby provedl útok proti turistům buď v letovisku Šarm aš-Šajch, nebo v Hurghadě. Měl tím prokázat svou oddanost Islámskému státu (více zde).