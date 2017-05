Znovu zakázaný Bondy. Konzervatoř nepovolila studentce přednes básně

Studentka herectví si pro recitaci na prestižní soutěži vybrala poezii undergroundového básníka Egona Bondyho, autora textů písní slavných Plastic People of the Universe. Na škole se ovšem sešla komise, která verše zhodnotila a osmnáctileté dívce účast na soutěži zakázala. A rozhodla, že studentka nesmí vystoupení opakovat už vůbec nikdy, natož před svými spolužáky. Vyučující, která si dovolila s dívkou vystoupení na půdě školy nacvičit, navrhl ředitel srazit plat a­udělil výtku za to, že jí ve vystoupení nezabránila.

Egon Bondy (1930-2007) Básník, filozof a inspirátor českého undergroundu. Část jeho textů zhudebnila skupina Plastic People of the Universe. Jeho jméno figuruje ve spisech StB.

„Pravidla jste porušila tím, že jste s naší studentkou Pavlou Limmlovou nastudovala problematický text Egona Bondyho, který obsahuje velké množství nejhrubších vulgarit,“ píše se ve vytýkacím dopise, který ředitel brněnské konzervatoře Pavel Maňásek nechal vyučující Věru Zástěrovou podepsat. Druhá případná výtka už by pro učitelku, která má dva roky před důchodem, znamenala riziko ztráty zaměstnání.

Příběh z dob komunistické totality? Ne, popsané události se udály v předchozích čtrnácti dnech na brněnské konzervatoři, kterou v roce 1919 zakládal Leoš Janáček. Studentka Pavla Limmlová přesto řeší situaci, která jako by vypadla spíše ze čtyřicet let starého procesu s osobnostmi undergroundu. Tehdy komunisti hnali k soudu lidi nepohodlné režimu oficiálně proto, že zpívali texty, které byly příliš vulgární, a­dopouštěli se tak výtržnictví. Protestovali proti tomu Václav Havel i básník a budoucí nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert.

Tentokrát za svou vyučující bojuje přímo studentka třetího ročníku herectví Limmlová. „Bondyho dílo mám velmi dobře načtené. Tento text byl jeden z prvních, který jsem od něj četla. Bylo mé velké přání ho zpracovat. A nakonec jsem se dozvěděla, že s ním nebudu vystupovat. Nikdy. Nikde. Bondy byl podle vedení školy estébák a takové autory je třeba zakázat, ne je interpretovat. Text je vrcholně vulgární a je v něm chaos, což je vibrace ďábla, a proto by se neměl šířit,“ vykládá své zkušenosti Limmlová.

Co škola zakázala ... Příští den jsem si řekla

že musím chtě nechtě počítat

s opakováním

a abych v tom tedy měla

přehled

začala jsem si za každého který

mě přeříz

tetovat jen tak jehlou

namočenou v tuši

malou čárku na nadloktí

Bylo to jako prýmky seržanta

Peppera

jenže jich potom bylo víc... ... Už konečně do prdele

se vším onanismem

samospasitelné omrdávání se

slavného vždy vítězného

všepřemáhajícího života

už konečně do prdele

se vším tím hnusným

pokryteckým haraburdím

slávy mateřské a lásky dětinné

a krásy a přírody a něhy a citu

a zase jen mrdání a žraní

a sraní a spaní... ... Začíná podzim

Už přes měsíc jsem v tom

Aby tu kundu rozrazil hrom!

Rozrazil ji prudce

rozrazil i ruce

které objímaly

samy si ho braly

- proč jsem si radši nebrala

bróm...

(Pozn.: Básně ve znění, jak je napsal Egon Bondy)

Ředitel se brání. „Proti panu Bondymu na škole nemá nikdo půl slova. Neexistuje tu žádná cenzura. Svoboda uměleckého projevu je absolutní. Nikdo studentce vystoupit mimo školu nezakazoval. To ani nemůžeme,“ tvrdí Maňásek.

Prý se jen před vulgaritami snaží chránit nezletilé děti. Co je vulgární, posuzují pedagogové a vedoucí oddělení na základě ředitelského nařízení. „Pokud v tom selžou, jsem tady ještě já. Moje rodina přišla po roce 1948 o veškeré majetky strašlivým způsobem. Myšlení komunistické cenzury je mi cizí. Máme ale i řadu dětí věřících rodičů, které by se mohly dostat do celkem silných rozpaků, kdyby slyšely takto hrubé vulgarity,“ dodal ředitel.

„Divadlo má odrážet svět kolem nás“

Vystoupení Limmlové však podle pedagožky jediný nezletilý student neslyšel. Ani nemohl, protože je v souladu s nařízením ředitele vždy vykazovala z místnosti. „Já ale už nevím, co v hodinách z dalších textů vyškrtávat. I v knížkách pro děti se dnes vulgarismy vyskytují. Divadlo má odrážet svět kolem nás. A co svoboda uměleckého projevu?“ řekla MF DNES Zástěrová.

Limmlová se i přes odpor vedení školy, na které bude za rok maturovat, nakonec klání na Poděbradských dnech poezie před týdnem zúčastnila. Vyjednala si, že tam bude nikoli za školu jako ostatní, ale sama za sebe. A za recitaci své montáže ze sbírky Deník dívky, která hledá Egona Bondyho, ve finále dokonce dostala od poroty prestižní Cenu Českého rozhlasu. „Byla to výpověď mladého člověka, který našel svůj text a ztotožnil se s jeho posláním, to jest vůlí po svobodě,“ ocenila přednes předsedkyně poroty a režisérka ČRo Hana Kofránková.

Aby ocenění přijal, ředitele Maňáska přesvědčuje i šéf Herecké asociace Jiří Hromada.

„Diváci naslouchali bez dechu, bez jakýchkoliv poznámek i k pro někoho nepřijatelným vulgaritám, které se však vzhledem ke kontextu celé interpretace stávaly i nadále výsostnou poezií,“ reagoval včera v dopise řediteli šéf Hromada. A dodal, že je pro něj naprosto neuvěřitelné, že ředitel potrestal pedagožku za to, že účasti Limmlové nezabránila. „Umělecké školství má za cíl vychovávat ve studentech tvůrčího ducha. Za to si studentka i její pedagožka zaslouží spíše uznání a pochvalu,“ dodal Hromada.