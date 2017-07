Bloger zpochybnil rozluštění záhady letkyně Earhartové, důkaz našel v knihovně

Fotografie zachycuje výjev z přístavu na atolu Jaluit, který je součástí Marshallových ostrovů. V dokumentárním pořadu Amelia Earhart: The Lost Evidence, vysílaném na kanálu History Channel, filmaři uvedli, že snímek zachycuje Earhartovou a jejího navigátora Freda Noonana v japonském zajetí po jejich zřícení v roce 1937. Ze snímku však nešlo s jistotou říci, že se jedná o ztracenou posádku.

Nové důkazy ukazují, že na rozřešení záhadného zmizení slavné pilotky si ještě budeme muset počkat. Japonský bloger a milovník historie Kota Jamano totiž zjistil, že snímek pochází už z roku 1935. Byl tedy pořízen dva roky před posledním letem Earhartové. Jamano o zjištění informoval na svém blogu 9. července.

Fotografii objevil v japonské Národní knihovně, když vyhledával materiály s klíčovými slovy „atol, Jaluit“. „Fotografie byla hned desátou položkou, kterou mi seznam nabídl. Měl jsem radost, když jsem ji objevil. Je zvláštní, že autoři dokumentárního pořadu si nezjistili datum, kdy byl snímek pořízen. To je první věc, kterou měli udělat,“ sdělil Jamano serveru The Guardian.

Třicet minut práce

Snímek byl publikován v říjnu 1935 v obsáhlém cestopise, který popisuje zákoutí moří u Japonska. Datum publikace je vidět na straně 113. Fotografie se nachází na straně 44. V popisku se píše, že na snímku se nachází přístav, který překypuje životem a pořádají se v něm pravidelné závody škunerů. Jamano tvrdí, že teorii History Channel vyvrátil během třiceti minut práce.

Experta na rozpoznávání lidí z obrazových materiálů Kenta Gibsona, který v pořadu identifikoval Earhartovou i jejího navigátora, zjištění japonského blogera překvapilo. „Nevím, co na to říct. Nemám vysvětlení pro to, proč by se fotografie objevila o dva roky dříve,“ sdělil magazínu National Geographic.



V pořadu přitom uvedl, že proporce dvou postav na snímku odpovídají Earhartové a Noonanovi. Kanál History Channel na Twitteru uvedl, že jeho tým prověřuje zjištění Jamana. „Historická přesnost je pro nás hlavní, stejně jako pro naše diváky,“ stojí v tweetu.

Záhadná smrt slavné pilotky

Příběh Amelie Earhartové je jednou z největších záhad dějin letectví. Odvážná pilotka v roce 1932 získala obdiv celého světa, když jako první žena překonala v letadle Atlantik. O pět let později se rozhodla, že si připíše další prvenství a obletí Zemi.

Druhého července 1937 její letadlo Lockheed Electra, na jehož palubě byl kromě Earhartové ještě navigátor Fred Noonan, zmizelo cestou na Howlandův ostrov, kde devětatřicetiletá pilotka při přeletu Pacifiku hodlala doplnit palivo.

Její ostatky ani trosky letadla se nikdy nenašly a příběh Amelie Earhartové tak dodnes dráždí představivost milovníků leteckých záhad. Oficiální verze zní, že Howlandův ostrov nenašla, ztratila spojení, a když jí došlo palivo, zřítila se do oceánu.

Existují však i jiné verze. Podle jedné z nich se Earhartová dostala na ostrov Nikumaroro, kde zemřela jako trosečník. Další obdivovatelé odvážné Američanky spekulují, že přistála na Marshallových ostrovech, které tehdy byly v držení Japonců.