Němci z komunity Dvanáct kmenů odešli do Česka. Děti chtějí učit doma

Náboženské uskupení Dvanáct kmenů, které je někdy označováno za sektu, vzniklo v 70. letech minulého století v USA a jeho členové žijí striktně podle Bible v přísně hierarchizovaném společenství. Z Německa, kde se jeho příslušníci usadili na počátku devadesátých let, však již definitivně přesídlili do Česka.



„Není to nic nového. Lidé z Německa se postupně začali stěhovat do Čech už před třemi lety. Dnes tady už běžně bydlí,“ uvedl pro iDNES.cz Aleš Heuler z farmy v Mšeckých Žehrovicích na Rakovnicku, kde větší část komunity v Česku hospodaří.



V Německu už tak v současnosti Dvanáct kmenů nepůsobí. „Zakázali tam domácí výuku a přitahují šrouby. Postih se netýká jen Dvanácti kmenů, ale všech, kteří žijí nějakým alternativním životním stylem. Německo takové rodiny houfně opouštějí. Člověk tam nemůže žít svobodně a podle svého svědomí,“ vysvětluje Heuler.

Komunita se živí pěstováním plodin a chovem hospodářských zvířat. Své děti odmítá posílat do veřejných škol. Dospělí je vzdělávají sami ve svých zařízeních.



Kontroverzní případy bitých dětí

V Německu se členové Dvanácti kmenů opakovaně dostávali do střetu s německými úřady, a to nejen kvůli domácímu vyučování dětí, ale také kvůli uplatňování fyzických trestů. V září 2013 například státní orgány odebraly z komunity 40 dětí. Loni v červnu zase soud v jihoněmeckém Augsburgu poslal na dva roky do vězení učitelku Dvanácti kmenů, kterou usvědčil z týrání svěřených žáků (psali jsme zde).

Už po zásahu v roce 2013 se část společenství přesunulo do Česka, kde vlastní farmu v Mšeckých Žehrovicích na Kladensku. To, že Německo chtějí definitivně opustit, avizovali členové společenství podle listu Augsburger Allgemeine už předloni.

Nyní budova bývalého bavorského kláštera Klosterzimmern, kterou dříve obývali, zeje prázdnotou. Jeden ze členů Dvanácti kmenů novinářům na dotaz pouze sdělil, že společenství je pryč. Česko si komunita už v minulosti vybrala proto, že zde údajně může se svou vírou žít, tak jak její členové chtějí. Německý list také podotýká, že v Česku je možné za určitých podmínek děti vzdělávat doma a rodičům není zcela zakázané je fyzicky trestat.