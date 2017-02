Důvěra v prezidenta mírně klesla, vláda, Senát i Sněmovna si polepšily

Vyplývá to z výsledků průzkumu důvěryhodnosti ústavních institucí, které v pátek zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Důvěra v prezidenta klesla od prosince o tři procentní body, což je podle CVVM v rámci statistické chyby. „V porovnání se situací před rokem v lednu 2016 je ovšem poněkud nižší (o šest procentních bodů) a v posledních měsících je poněkud rozkolísaná,“ uvedlo CVVM. O čtyři procentní body na 45 procent se zvýšil podíl nedůvěry v hlavu státu.

Vládě v lednu důvěřovalo 42 procent dotázaných, což byl nárůst o tři procentní body. Důvěra v kabinet se tak vrátila na loni obvyklou úroveň. Sněmovna si od prosince polepšila o čtyři procentní body na 31 procent a téměř tak dotáhla Senát s 32 procenty (nárůst o dva procentní body). Obě parlamentní komory ale stabilně zůstávají na konci žebříčku důvěryhodnosti ústavních institucí.

Dlouhodobě nejvyšší důvěře Čechů se těší starostové a obecní zastupitelstva. V lednu jim opět vyjádřily důvěru více než tři pětiny dotázaných. Hejtmani a krajská zastupitelstva se těšili stejné důvěře jako vláda, důvěryhodní byli pro 42 procent dotázaných.

Od prosince se znatelně zvýšila spokojenost Čechů s politickou situací, a to o pět procentních bodů na 22 procent. O osm procentních bodů ubylo nespokojených (v lednu 39 procent), stále však zůstali v převaze.

Spokojenější s politickou situací jsou lidé ve věku od 30 do 44 let, lidé z obcí od 800 do 2000 obyvatel a z měst od 15.000 do 30.000 obyvatel, řadoví úředníci, provozní pracovníci a voliči ANO či ČSSD. Vyšší nespokojenost naopak vyjadřují senioři, vyučení bez maturity, voliči KSČM a nevoliči.