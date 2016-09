Filipínský boj s narkomafií na soudy nečeká. Plním sliby, říká prezident

Dutertovy předvolební sliby, že nechá zlikvidovat tisíce zločinců a zbaví zemi problémů s drogovým byznysem, nebyly plané. Filipínská policie v úterý zveřejnila statistiku, podle které si válka se zločinem od července vyžádala už 2 000 mrtvých - převážně narkomanů a překupníků s drogami.

Za stejnou dobu policie zatkla více než 10 000 drogových dealerů, z nichž většina skončí v už tak přeplněných věznicích.

Stomilionové Filipíny trápí jedna z největších kriminalit v Asii, zločiny přitom souvisí převážně právě s drogami. Duterte tvrdí, že v zemi žijí více než tři miliony narkomanů. Boj s nimi si vytyčil jako hlavní cíl.

Lidskoprávní organizace však upozorňují na to, že jen polovinu ze zmiňovaných dvou tisíc lidí zabili policisté. Zbylou tisícovku mají na svědomí neidentifikovaní útočníci. To vyvolává obavy, že si bezpečnostní složky najímají zabijáky, aby stříleli po všech, které podezírají ze zapojení do drogového byznysu.

Potvrdila to i reportáž stanice BBC o nájemných vrazích, kteří své oběti střílejí zezadu do hlavy. „Jednou potřebovali ženu... můj manžel mě k té práci využil. Když jsem uviděla muže, kterého jsem měla zabít, dostala jsem se k němu blíž a zastřelila ho,“ popsala mladá Filipínka. Pokyn k vraždě prý dostala od „našeho šéfa, policisty“.

Lidskoprávní katastrofa

V boji s filipínskými zločinci denně zemře podle Reuters o dvacet lidí více, než tomu bylo ještě v červnu. Duterte policistům slibuje zvláštní odměny i ochranu před trestním stíháním.

„Zdvojnásobte své snahy. Pokud to bude potřeba, ztrojnásobte je. Neskončíme, dokud nebude poslední drogový boss, poslední překupník či poslední dealer obklíčený nebo za mřížemi. Nebo pod zemí, pokud si to budou přát,“ prohlásil Duterte v červenci.

Podle ochránců lidských práv takové výzvy mohou být nebezpečné. „Tohle není nic menšího než absolutní lidskoprávní katastrofa. Nejvyšší volený zástupce země otevřeně, aktivně a agresivně volá po vraždění podezřelých bez soudu,“ uvedl ředitel asijské pobočky organizace Human Rights Watch Phelim Kine podle serveru Philstar Global.

Vláda podle něj nevyšetřuje, proč policisté za posledních osm týdnů zabili stovky lidí, ale naopak jejich jednání podporuje. „Ta čísla jsou absolutně šokující,“ dodal Kine.

Podle dalších odborníků by Duterte dokonce mohl čelit trestnímu oznámení. Jako důkaz by mohly sloužit některé z vět, které pronesl. „Všichni jedete v drogách, vy parchanti. Zabiju vás,“ prohlásil například.

Opustíme vás, vyhrožuje Duterte OSN

Duterte však trvá na tom, že pouze plní svou povinnost. Pokud se prý problém s drogami nevyřeší, Filipíny se jako stát zhroutí. „Nevadí mi, jestli se chovám špatně, pokud se to týká osudu Filipínců. Raději udělám tohle, než abych usnul na vavřínech,“ reagoval.

Ostře se vymezil i proti kritice ze strany OSN. „Jestli jste takhle neuctiví, zkur**syni, tak vás prostě opustíme,“ vyhrožoval. Později svá slova zmírnil prohlášením, že šlo pouze o vtip.

Zabijte své dealery, vyzývá narkomany šéf filipínské policie:

VIDEO: Zabijte své dealery, vyzývá narkomany policie Filipín Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na rozdíl od mezinárodních organizací Filipínci svého prezidenta zbožňují. Podle posledního průzkumu mu důvěřuje 91 procent obyvatel, o čemž si většina politiků může nechat jen zdát.

Očekává se, že dění na Filipínách bude jedním z témat summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v Laosu, který začíná 6. září. Tam by se s Dutertem měl setkat i americký prezident Barack Obama. I když jsou USA tradičním filipínským spojencem, také ony Duterteho prostřednictvím svého velvyslance v Manile kritizovaly. Filipínský prezident amerického velvyslance následně označil za „gayského zkur**syna“.

Ochrana před kontaminací Islámským státem

Bující obchod s drogami však není to jediné, co nedává Dutertovi spát. Zatímco s komunistickými povstalci se vládě podařilo minulý týden vyjednat příměří na dobu neurčitou, v hlubokých džunglích na jihu země řádí islamistická organizace Abú Sajáfa. I jí Duterte slíbil brzkou odplatu. Na souostroví Sulu vysílá pět zvláštních jednotek, které tvoří asi 2 500 vojáků.

Abú Sajáfa Teroristická organizace Abú Sajáfa působí od roku 1991 zejména na jihofilipínském ostrově Mindanao. Spolu s dalšími islamistickými skupinami usiluje o nezávislost ostrova a vznik teokratické islamistické vlády.

Abú Sajáfa se v minulosti hlásila k al-Káidě, v současnosti je napojená na Islámský stát. Podílí se na bombových útocích, únosech, vraždách a vydírání.

V poslední době totiž islamisté své útoky zesílili, aby Dutertovi pohrozili. Při pondělních bojích zemřelo 15 vládních vojáků, dalších pět bylo zraněno. „Je politováníhodné, že už o život přišla řada našich vojáků. Prezident se nyní rozhodně soustředí na zajištění toho, aby hrozba Abú Sajáfy byla zničena tak rychle, jak jen to bude možné,“ uvedl Dutertův mluvčí Ernesto Abella podle serveru Rappler.

Skupina Abú Sajáfa je známá svými únosy domácích obyvatel i zahraničních turistů. V červnu teroristé popravili kanadského rukojmí, kterého loni v září unesla s dalšími třemi lidmi z hotelového resortu na ostrově Samal. „Tohle je pro tebe, Duterte,“ vzkázal lídr teoristů Abú Raamí (psali jsme zde).

Podle dostupných informací Abú Sajáfa v současnosti drží v zajetí občany Indonésie, Malajsie a jednoho Nora, za kterého požadují výkupné.

Podle filipínského prezidenta by zničení skupiny mohlo usnadnit rozvoj země, která patří mezi jednu z nejchudších v regionu. Jak Duterte říká, že zemi ochránit před „kontaminací“ Islámským státem, ke kterému se Abú Sajáfa hlásí.

„Zabijte je, zničte je,“ vyzval Duterte vojáky a policisty s tím, že země je schopná teroristy zničit do týdne.