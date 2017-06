V dubajské policii slouží Robocop. Lustruje občany a hlídá bezpečnost

Pokud bude experiment s prvním „Robocopem“ úspěšný, chtějí jich dubajské úřady nasadit do ulic mnohem víc. Do roku 2030 by tak stroje mohly tvořit až čtvrtinu sboru.



Robot v životní velikosti člověka brázdí ulice v uniformě dubajské policie. S člověkem si umí potřást rukou a dokáže i zasalutovat. Vláda chce technologie více využívat ke zlepšení služeb i bezpečnosti ve městě, které má v roce 2020 hostit mezinárodní výstavu průmyslu a kultury Expo.

„Tento typ robota může pracovat nonstop. Nežádají o dovolenou, nejsou nemocní ani na mateřské dovolené. Můžou pracovat pořád,“ řekl Chálid Násir al-Razúkí, který vede oddělení chytrých služeb u policie v Dubaji.

Automatizovaný policista jezdí na kolečkách a je vybavený kamerami a softwarem na rozpoznávání tváří. Obličeje dokáže porovnávat s policejní databází, a pokud narazí na shodu, hlásí to na ústředí.

Dokáže také číst značky aut a díky kamerám pomáhá policistům odhalit rizika, jako třeba opuštěné zavazadlo na rušném místě v turistické či obchodní čtvrti.