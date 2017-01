Budeme bránit držení zbraní, i kdyby od EU hrozily sankce, slibuje ODS

Právo držet střelné zbraně by Česká republika měla podle opoziční ODS ubránit, i kdyby toto právo omezovala evropská směrnice a Česku hrozily sankce za to, že směrnici nezačlení do svého zákonodárství. Za krajní možnost, jak právo držet střelnou zbraň ubránit, vidí poslankyně ODS Jana Černochová i možnost zakotvení práva držení zbraně do české ústavy.