Kyjev si stěžuje na americké drony, povstalci jim snadno ruší signál

Přes sedm desítek neozbrojených dronů Raven za 12 milionů dolarů (310 milionů korun) předal Pentagon Kyjevu letos v létě. „Bylo to od samého počátku chybné rozhodnutí, pokud by záleželo na mně, vrátil bych je do USA,“ řekl Chazin.

Aparáty, které mají zjišťovat dělostřelecká stanoviště nepřítele, jsou opatřeny zastaralými analogovými systémy a povstalci jejich signál mohou snadno rušit. Podle experta Jamese Lewise, jehož citovala agentura Reuters, „takové systémy armádu vracejí do doby kamenné“.

Vláda prezidenta Baracka Obamy se zavázala poskytnout Kyjevu vojenskou pomoc v hodnotě 600 milionů dolarů (15,5 miliardy korun), jejíž součástí ovšem nejsou útočné zbraně. Kromě bezpilotních letounů dodává ministerstvo obrany USA na Ukrajinu přístroje pro noční vidění, radary nebo komunikační zařízení.

Výcvik v ovládání dronů Raven absolvovalo letos na jaře v Alabamě téměř čtyřicet Ukrajinců. Operační charakteristiky zařízení jsou ale podle Chazina takové, že je ukrajinské jednotky na frontě nemohou použít. „Komunikační kanály nejsou chráněny před rušením a umožňují naopak nepříteli zjistit naše bojové pozice,“ konstatoval Chazin.

Náhradou za nepoužitelné americké drony jsou komerční aparáty, jejichž komponenty podle Reuters dodávají na Ukrajinu firmy z Austrálie, Číny nebo České republiky. Podle Chazina jsou takové bezpilotní letouny levnější a účinnější.

U Debalceve se stále bojuje

V Donbasu v uplynulých dnech propukly nové boje v okolí strategického železničního uzlu Debalceve, který od loňského února kontrolují povstalci. Ozbrojené incidenty zde s neztenčenou silou pokračovaly i v noci na čtvrtek. Podle jejich tiskové agentury DAN ukrajinská armáda ostřelovala obytné čtvrti města, čtyři budovy poškodila a jeden dům zničila.

Kyjevská agentura Unian oznámila, že armáda v noci zaznamenala přes dvacet případů ostřelování svých pozic ze strany separatistů. Útoky vedené minomety, granátomety a dělostřelectvem mířily zejména na okolí azovského přístavu Mariupol a do prostoru takzvaného Svitlodarského oblouku u Debalceve.

Mezinárodní kontaktní skupina pro urovnání donbaské krize vyzvala k novému příměří na východě Ukrajiny, které by mělo vstoupit v platnost se začátkem vánočních svátků. Oznámil to ve čtvrtek list Ukrajinska pravda s odvoláním na šéfa skupiny Martina Sajdika. Příměří má být „všeobecné, pevné a trvalé“.

Proruští separatisté se k návrhu na nové příměří zatím nevyjádřili, v Kyjevě hodnotí iniciativu krajně skepticky. „Vyvolává to úsměv, málokdo tomu věří. Sliby zastavení palby se už objevily několikrát a střílí se dál,“ prohlásil v ukrajinské metropoli mluvčí protipovstalecké operace Leonid Maťuchin.

Skupina investigativních novinářů Bellingcat ve středu zveřejnila podrobnou zprávu - s množstvím mapek, fotografií i družicových záběrů - o zapojení ruských houfnic a raketometů do bojů na Ukrajině během léta 2014 v přinejmenším 149 případech - a nejspíše i při dalších 130 přepadech. Na ukrajinském území bylo palbou zasaženo 409 cílů. Dělostřelecké útoky z ruského území podle zprávy začaly v červenci 2014 a během srpna a září ještě zesílily. Ruští představitelé se ke zprávě ještě nevyjádřili.