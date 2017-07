Policie provedla zátah na pěstírny konopí, obvinila šestnáct lidí

„Případ je specifický zejména hierarchickým uspořádáním a fungováním pachatelů v rámci organizované skupiny a rozsahem a způsobem páchání trestné činnosti,“ shrnula rozsáhlý případ na webu policie mluvčí protidrogové centrály Barbora Kudláčková. Podle ní se v případu projevil nový trend, a to zapojení některých etnik bývalé Jugoslávie do odvětví drogové kriminality.

Naráží na to, že mezi 16 obviněnými figurují kromě Čechů hlavně Srbové a Makedonci. Zločinecká skupina podle policie zakládala společnosti, na které si následně kupovala či pronajímala nemovitosti. V nich pak zakládala pěstírny, kde ve velkém rozsahu pěstovala konopí. Jen v Praze a Středočeském kraji policie odhalila 11 pěstíren netechnického konopí, které byly vybaveny nejmodernější technologií.

Vybavení pěstíren pocházelo podle policie z growshopů, tedy z oficiálních prodejen s pěstitelskými potřebami. „K pěstování pachatelé využívali moderní a poměrně nákladné sofistikované technologie, zejména v podobě tzv. pěstebních stanů a speciálních hnojiv, za účelem a s úmyslem urychlit růst a získat vysoce prošlechtěný kultivar rostliny konopí s vysokým obsahem psychotropních kanabinoidních látek,“ popsala Kudláčková.

Policisté při zatýkání provedli dvacítku domovních prohlídek. Zajistili při nich 7 246 rostlin konopí, přičemž odhadují, že hodnota marihuany vyrobené z těchto rostlin by mohla na černém trhu přesáhnout dva miliony eur (52 milionů korun). Dále našli 34 kilogramů sušiny marihuany, kilogram kokainu a hotovost 55 000 eur (1,4 milionu korun).

Skupinu policisté obvinili za výrobu marihuany a dovoz kokainu na území Česka. Všechny obviněné poslal soud do vazby, několika z nich hrozí až 24 let vězení. Někteří se prokazovali falešnými doklady, u jednoho vyšlo najevo, že na něj byl už dříve vydán mezinárodní zatykač. Kauzu dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Policie upozornila na to, že počet obviněných nemusí být konečný, jelikož rozsáhlý případ dosud neuzavřela.