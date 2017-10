Drahoš podpořil přijetí eura. Má 110 tisíc podpisů, pomáhá mu i Drábová

Drahoš si už vybral, koho bude příští týden volit při volbách do Poslanecké sněmovny. S manželkou na to prý mají podobný názor, ale svou stranu říci nechtěl. „Chci být nadstranický prezident, tak by to nebylo vhodné,“ řekl Drahoš.

Za záruku bezpečnosti České republiky považuje Drahoš členství v NATO. A počítá s tím, že prezident Miloš Zeman se nakonec nevyhne televizním předvolebním debatám. „Minimálně před druhým kolem,“ je přesvědčen bývalý šéf Akademie věd.

„Byl bych pro, aby příští vláda zahájila seriozní debatu o euru a měla směřovat celou tu věc k přijetí eura,“ prohlásil Drahoš. Pokud by se Evropa změnila ve „vícerychlostní“, měli bychom se podle něj snažit být v rychleji se integrujícím se evropském jádru. „Chceme-li se rozhodovat o budoucnosti Evropy, měli bychom u toho stolu sedět,“ řekl.

Má 110 tisíc podpisů a pro spolupráci získal Drábovou

Počet podpisů na podporu prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše překročil 110 tisíc. Sběr ukončí na konci tohoto týdne, aby je mohl začátkem listopadu odevzdat na ministerstvu vnitra. Bohatě tak překročil počet 50 tisíc podpisů nutných pro kandidaturu na Hrad. Místo, odkud bude řídit prezidentskou kandidaturu „zdědil“ po europoslanci za ANO Pavlu Teličkovi.

V kanceláři v centru Prahy u Týnského chrámu a Ungeltu také představil některé své nové poradce a spolupracovníky. Je mezi nimi i šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, o níž před časem jako o člence svého týmu poradců mluvil také Drahošův soupeř Michal Horáček.

„Dobrovolníků, kteří pro mě pracují, je kolem dvou tisíc. Nejstarší je paní, které je 102 let,“ řekl Drahoš při setkání s novináři. Dva podpisy na jeho podporu při boji o Hrad dorazily dokonce od Čechů, kteří jsou v Austrálii.

„V kampani zatím pan profesor Drahoš dokázal dokázal shromáždit 18,9 milionů korun a z toho utratil přes 10 milionů,“ řekla Drahošova mluvčí Lenka Pastorčáková. „Nebudu brát peníze od toho, kdo je v úpadku,“ slíbil bývalý šéf Akademie věd, který může v prvním kole kampaně utratit 40 milionů korun, pokud postoupí do druhého, dalších 10 milionů.

Jiří Drahoš v srpnu oznámil, že přesáhl hranici 50 tisíc podpisů: