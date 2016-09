Vrah Bruthans se dovolal k Nejvyššímu soudu, nechce platit matce oběti

Matka oběti Roberta Kučerová se začala domáhat odškodnění až v roce 2006 s tím, že dříve svůj nárok uplatnit nemohla, protože byla nemocná. Soudci požadavky Kučerové nejprve označili za promlčené, s tím však nesouhlasil Ústavní soud, podle nějž by to bylo v rozporu s dobrými mravy.

Pražský městský soud pak stanovil, že Bruthans má Kučerové zaplatit 500 tisíc korun. Matka, která se domáhala 4,8 milionu, se proti rozhodnutí odvolala. Senát Vrchního soudu v Praze odškodnění zvýšil na dva miliony (více zde).

„Přestože částka není úplně taková, jak jsme si představovali, je vysoká a pravděpodobně nebudeme podávat dovolání. Očekáváme ale, že ho podá druhá strana,“ uvedla po rozhodnutí Vrchního soudu Pavla Nechanická, právní zástupkyně Roberty Kučerové. Její slova se nyní potvrdila.

Bruthans musel podle pravomocného rozsudku vyplatit Kučerové celou částku do 15 dnů. Nejprve se pokusil domluvit na zaplacení pouhé zálohy v tomto termínu, to ale žena odmítla. O odškodné se soudila deset let (čtěte zde).

Majitel domu Bruthans nejprve nabízel své osmadvacetileté nájemnici Regině Kučerové, která obývala byt po své babičce, výměnu za jinou jednotku. Dívka to ale po konzultaci s matkou odmítla. Bruthans si poté objednal u svého zaměstnance Martina Reže za 150 tisíc korun její likvidaci, na kterou si Rež najal známého Pavla Kapouna. Všichni tři byli za vraždu odsouzeni k patnáctiletým trestům, od roku 2009 jsou na svobodě.

Již dříve soudy určily, že Rež má matce zavražděné dívky zaplatit sto tisíc korun. To stále platí, Vrchní soud uznal, že výrazně odlišné částky jsou v pořádku, odpovídají různým finančním možnostem pachatelů. Také Kapoun přislíbil zaplatit ženě 50 tisíc korun. Bruthansovi měl propadnout činžovní dům v Libni, kvůli kterému nechal dívku zabít, odvolací soud mu ho však ponechal.

Renata Kučerová o odškodné bojovala deset let: