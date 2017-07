Tragický začátek prázdnin. Na silnicích zemřelo 8 lidí, o dva méně než loni

Ještě do nedělního poledne to vypadalo, že statistiky budou mnohem příznivější. Kolem 13:30 se ale u Vnorov na Hodonínsku střetly čelně dva osobní vozy. Nehodu nepřežily čtyři starší lidé a jednu ženu s mnohočetným poraněným transportoval vrtulník do nemocnice (psali jsme zde). V předchozích dvou dnech si nehody vyžádaly po dvou obětech.

V pátek zemřel na Děčínsku řidič osobního automobilu po střetu s dodávkou a na Brněnsku dvaadvacetiletý motorkář. V sobotu ráno zahynul u obce Blanice na Strakonicku devatenáctiletý mladík. Ležel na vozovce, kde ho přejel automobil (podrobnosti o nehodě najdete zde). Odpoledne pak při srážce dvou osobních vozů u Zašové na Vsetínsku byli zraněni tři lidé, jedna žena po převozu do nemocnice zraněním podlehla (více zde).

Řada lidí utrpěla při nehodách v posledních třech dnech i vážná či lehká zranění. Policie v souvislosti s odjezdy na dovolenou doporučuje řidičům, aby vyjížděli na cestu nejen odpočinutí, ale také s větší časovou rezervou. V silném provozu na začátku prázdnin se totiž v důsledku omezení, ať už kvůli nehodě či stavebním omezením, často tvoří kolony.

VIDEO: Nehoda americké cisterny zablokovala dálnici D1 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V sobotu například komplikovala provoz na D1 srážka dvou vojenských vozidel, které byly součástí amerického konvoje (psali jsme zde). Nehoda se obešla bez zranění, ve směru na Brno se ale vytvořila asi šestikilometrová kolona. Dlouhé kolony způsobila v pátek také hromadná nehoda šesti aut na 18. kilometru Pražského okruhu.