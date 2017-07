V nevyzrálosti a riskování v autě se dnes dívky blíží klukům, míní experti

Ke tragické nehodě došlo ve čtvrtek u Obrnic na Mostecku. Dvě dívky se během nebezpečně rychlé jízdy natáčely na mobil a video živě vysílaly na Facebooku. Po nárazu do protihlukové stěny mladá řidička zemřela, její spolujezdkyně skončila se zraněním v ústecké nemocnici (více čtěte zde). Podle informací iDNES.cz byla již převezena na pozorování do nemocnice v Mostu a v pondělí bude moci jít domů.

Policejní psycholožka Ludmila Čírtková upozorňuje, že v poslední době se videa z divokých jízd objevují na sociálních sítích často. „Zpravidla jde ale o selfie videa. To znamená, že v autě je řidič a svojí zběsilou jízdu monitoruje sám,“ komentuje pro iDNES.cz Čírtková.

To, že ve voze seděly dvě, mohlo podle psycholožky hrát roli v „roztáčení“ a „hecování“ riskantního chování. „To, co by třeba každá zvlášť neudělala, ve dvojici díky efektům skupinové dynamiky udělají,“ říká Čírtková. Podle dopravního experta Romana Budského navíc dívky motivovalo i to, že měly diváky na sociálních sítích.

Natáčení videí z riskantních jízd je podle Čírtkové specialita mladých mužů. „Já jsem se až do této chvíle nesetkala s případem, kdy by za volantem při takovéto zběsilé jízdě seděla řidička,“ říká.

Z výzkumů také dlouhodobě vyplývá, že pokud při dopravní nehodě zemře mladý muž, jde většinou o řidiče, zatímco, když zemře mladá žena, jedná se s největší pravděpodobností o spolujezdkyni nebo kolemjdoucí.

Podle Budského však dívky v poslední době přebírají vzorce chování, které byly dříve typické pro chlapce. „Souvisí s tím donedávna tradičně klukovská bezohlednost a dravost. Takováto chování za volantem by o generaci dřív u dívek bylo prakticky nemyslitelné,“ říká Budský.

Ego. Název spotu kampaně Nemyslíš - zaplatíš (8/2009) :



VIDEO: Kampaň Nemyslíš-zaplatíš: drsný spot varuje před egoismem na silnicích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U mladých lidí do pětadvaceti let je podle něho obecně dva a půlkrát vyšší riziko, že způsobí smrtelnou dopravní nehodu. „Není to dáno ani tak neznalostí pravidel - nakonec z videa (záznamu čtvrteční jízdy dvou dívek před nárazem, pozn. red.) je patrné, že si byly náramně dobře vědomy, že překračují zákon - ale je to osobnostní nevyzrálostí. Mladý člověk od věku 18 let je zpravidla intelektově vyzrálý, ale není vyzrálý osobnostně, chybí mu zábranné mechanismy a schopnost si říct: ‚Tohle už je fakt o hubu. To si odpustím.‘ Kromě toho nevidí časovou perspektivu, vidí, co je teď a tady, ale neuvědomuje si, že ho čeká ještě mnoho let života, o které buď přijde, nebo si je zkazí,“ vysvětluje Budský.



VIDEO: Dívky vysílaly přímý přenos své nehody na Facebook, jedna přitom zemřela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu



Podle Budského je třeba k riskantnímu chování mladých řidičů přistupovat systémově. Pomohlo by prý zavedení tzv. řidičáku na zkoušku. „Řidičskou zkouškou projdou všichni lidé, kteří jsou průměrně inteligentní. Prokážou u ní mechanickou zdatnost a zvládnutí testu. Ale osobnost se tam neprojeví, protože před komisařem si nikdo nedovolí jezdit riskantně. Osobnost se projeví, až když dostanou do ruky řidičák,“ říká Budský.

Podle něj by poté měly následovat dva roky, během nichž bude s člověkem pracovat dopravní psycholog. V případě opakovaného riskantního chování by mladý řidič dostat buď zákaz, nebo odložení řidičského oprávnění do doby než „dozraje“.