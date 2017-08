Řidič narazil v zatáčce u Nové Paky do kamionu, spolujezdec zemřel

9:42 , aktualizováno 9:42

Tragická dopravní nehoda se stala v sobotu ráno mezi Novou Pakou a Vidochovem na Jičínsku. Řidič osobního auta v zatáčce narazil do kamionu, spolujezdec v jeho autě srážku nepřežil. Hlavní tah z Nové Paky do hor by měl být zhruba do 11 hodin uzavřen.