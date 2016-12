Forejt napsal dopis Klausovi. Vyhrožovali mi, cituje z něj server

Existenci ručně psaného dopisu jako takovou má redakce iDNES.cz potvrzenou ze zdroje blízkého prezidentovi Václavu Klausovi.

Podle serveru Novinky.cz Forejt dopis napsal před několika dny a adresoval jej Václavu Klausovi a jeho manželce Livii. Forejt v dopise odmítá, že by bral drogy, poukazuje na to, že má zdravotní obtíže a při dohledu lékařů by se na užívání drog přišlo, uvádí web. Na snímku, který server zveřejnil, je úvod dopisu psaný písmem výrazně odlišným od „vypsanou rukou“ napsaného podpisu.

Forejt údajně také v dopise líčí, že jej v polovině října kontaktoval neznámý člověk, který mu pohrozil „nemilosrdnou kampaní“ s cílem profesně a osobně jej zničit, pokud nezaplatí. Následně podle svých slov Forejt kontaktoval policii.

Hradní ceremoniář, který pracoval ještě pro Václava Klause, nakonec na své místo „z osobních a zdravotních důvodů“ rezignoval poté, co redakce českých médií začali obcházet muži, kteří za peníze nabízeli kompromitující video. Na případ upozornil server Hlídací pes. Ten uvedl, že na nahrávkách Forejt šňupe bílý prášek.

Ohledně důvodů Forejtova odchodu se spekulovalo také o údajných chybách, které ve funkci protokoláře měl udělat, a o mocenských bojích mezi Forejtem na jedné a Vratislavem Mynářem a Martinem Nejedlým na druhé straně. Václav Klaus se Jindřicha Forejta veřejně zastal.